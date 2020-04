Cobblestone: Gründer Pieter Lony steigt nach knapp 30 Jahren aus

Knapp 30 Jahre, nachdem Pieter Lony die vielfach kreativ ausgezeichnete Werbefilmproduktion Cobblestone 1992 gegründet hat, steigt er nun auch als Teilhaber aus. Philipp Schmalriede und Juri Wiesner, beide seit rund zehn Jahren als gleichberechtigte Teilhaber im Cobblestone-Management, übernehmen Lonys Anteile und führen die Geschäfte der Niederlassungen in Hamburg und Berlin weiter. Lonys Abgang war zu erwarten, schließlich hatte er sich in den vergangenen zwei Jahren bereits sukzessive aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen.

Neue Struktur und Ausbau der Bereiche

Jetzt wollen Schmalriede und Wiesner Cobblestone neu strukturieren und neben dem Kerngeschäft Bewegtfilmproduktion die Postproduktion stärken sowie die Bereiche Digital- und Content-Produktion weiter ausbauen. Außerdem sollen der Talentaufbau – der insbesondere auf Nachwuchsregisseure ausgerichtet ist – wieder intensiviert und bestehende Partnerschaften mit internationalen Produktionen wie Pulse (Großbritannien), Station Film (USA) und Social Club (Schweden) ausgebaut werden.

“Trotz der aktuellen, coronabedingten Krisensituation und dem damit verbundenen ‘Quasistillstand’ unserer Branche schauen Juri und ich optimistisch nach vorn und freuen uns darauf, Cobblestone gemeinsam weiter zu entwickeln, zu gestalten und in die Zukunft zu führen“, sagt Philipp Schmalriede. “Wir glauben an unser Team, unsere Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an unsere Agenturen und Kunden – und an uns. Durch unsere Liebe zum Film und die Kreativität und Leidenschaft für das, was wir tun, sehen wir uns in gewappnet für alles, was da kommt.”

Lony selbst will sich derweil erst einmal neu sortieren. “Nach über 40 Jahren im Werbefilmgeschäft – und annähernd einem halben Leben bei Cobblestone – möchte ich mich jetzt mehr um meine privaten Hobbies und Interessen kümmern“, erklärt er seinen Schritt. Doch so ganz mag er auf sein “altes“ Leben wohl dann doch nicht verzichten: “Ich könnte mir aber auch vorstellen, Produktionen und Agenturen als freier Consultant strategisch und produktionstechnisch zu beraten.”

