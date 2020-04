20,0% für “Maybrit Illner”: Informationsinteresse der Deutschen steigt durch Lockerungsdiskussionen wieder an

Sah es zwischenzeitlich so aus, als würden die Deutschen allmählich das Interesse an Corona-Sondersendungen und -Talks verlieren, sorgt die Diskussion um Lockerungen nun wieder für ansteigende Zuschauerzahlen. "Maybrit Illner" erzielte so am Donnerstag einen Top-Marktanteil von 20,0%, der Tagessieg ging an das "ARD extra".