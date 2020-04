trending: Corona, Großveranstaltungen, Schulen und Läden, JayJay Jackpot, Donald Trumps Schecks

#trending // Donald Trumps Schecks

In den USA wurde in den vergangenen 24 Stunden vor allem über die “Stimulus checks” diskutiert, die Schecks, die US-Amerikanern eine pauschale Corona-Hilfe von 1.200 bis 2.400 US-Dollar plus Zulagen für Kinder bringen sollen. Das Verschicken dieser Schecks verzögert sich nun um einige Tage oder mehr, denn – kein Scherz – Donald Trump verlangt, dass sein Name auf die Schecks gedruckt wird. Das berichtete zunächst die Washington Post unter der Headline “Donald J. Trump’s name will be on stimulus checks in unprecedented move” und sammelte damit 1,2 Millionen Facebook- und Twitter-Interaktionen ein.

Weitere Medien griffen die Story auf und waren ebenfalls erfolgreich: Newsweek kam mit “Stimulus checks may be delayed as Trump requires U.S. Treasury to print his name on them” auf 680.000 Reaktionen, MSN mit “In unprecedented move, Treasury orders Trump’s name printed on stimulus checks” auf 152.000 und CNN mit “Trump’s name will be added to stimulus checks” auf 151.000.