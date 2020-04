Bauer: House-of-Food-Chefredakteurin Gabriele Mühlen verlässt das Unternehmen

Die Aufgaben von Gabriele Mühlen werden künftig Brigitte Kesenheimer, stellvertretende Chefredakteurin Lecker und kochen & genießen, Ilka Wirdemann, Redaktionsleitung Food Experts, Bianca Schwarz, Executive Director New Business, sowie Stefanie Reifenrath, Redaktionsleitung kochen & genießen, übernehmen.

Mühlen verantwortete seit Mai 2018 das House of Food, in dem Bauer seine Food-Kompetenzen bündelt. Sven Dams, CEO Publishing Deutschland, zu Gabriele Mühlens Weggang: “Gabriele hat in den letzten beiden Jahren in erheblichem Maße dazu beigetragen, das Food-Segment redaktionell neu und zukunftsfähig aufzustellen. Unter ihrer Leitung haben sich die Food-Titel mit viel Liebe zum Detail zu Lifestyle-Produkten für Genussliebhaber weiterentwickelt.”

swi

