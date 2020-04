Trotz eines Sieges im jungen Publikum: “The Masked Singer” kommt nicht ganz in alter Stärke aus der Corona-Pause

Nach zwei Wochen Pause wegen Corona-bedingten Ausfällen in der Produktion, ging ProSiebens "The Masked Singer" am Dienstagabend weiter: 2,45 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten der Show den Tagessieg und einen Marktanteil von 24,6%. Grandiose Zahlen, die aber unter denen der jüngsten Ausgaben lagen. Ganz vorn im Gesamtpublikum: Nachrichten und "ARD extra" vor "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft".