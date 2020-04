Stärkster Saarland-“Tatort” seit 1993: Neue Kommisssare knacken bei ihrer Premiere die 10-Mio.-Zuschauer-Marke

Auftakt nach Maß für den neuen Saar-"Tatort": 10,44 Mio. Menschen schalteten den Fall "Das fleißige Lieschen" mit den neuen Kommissaren Schürk und Hölzer ein - eine grandiose Zahl. 9,13 Mio. sahen vorher die "Tagesschau" im Ersten. Im jungen Publikum gewann die "Tagesschau" vor dem "Tatort", erst auf Platz 4 folgt mit RTLs "The Huntsman & The Ice Queen" das erste Privat-Programm.

Von

Der Ostermontag im Gesamtpublikum:

10,44 Mio. sind für den “Tatort” die drittbeste Zuschauerzahl des bisherigen Jahres, nur zwei Krimis mit den Kölner Ermittlern Ballauf und Schenk erreichten im Januar und März noch mehr Zuschauer. Für die neuen saarländischen Kommissare Schürk und Hölzer ist das also ein grandioser Auftakt. Zum Vergleich: Vorgänger Jens Stellbrink erreichte nie 10 Mio. Zuschauer, Vor-Vorgänger Kappl und Deininger ebenfalls nicht. Mehr als die 10,44 Mio. “Tatort”-Fans gab es für einen Fall aus dem Saarland zuletzt im März 1993 – mit Kommissar Max Palu und dem Film “Kesseltreiben”.

Auf den weiteren Plätzen der Sonntags-Charts folgen wegen des Corona-bedingt weiterhin erhöhten Informationsinteresses vier Nachrichtensendungen: die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 9,13 Mio. Sehern, die “Tagesthemen”, die nach dem “Tatort” 6,35 Mio. Leute einschalteten, die 19-Uhr-“heute”-Sendung des ZDF mit 5,43 Mio. und “RTL aktuell” mit 4,51 Mio. Rang 6 belegt dann “Terra X” mit 4,19 Mio. Neugierigen.

Der erste direkte “Tatort”-Konkurrent findet sich erst auf Platz 10: “Ein Sommer in Amsterdam” kam im ZDF ab 20.20 Uhr auf 3,58 Mio. Zuschauer und überschaubare 9,4%. RTL folgt mit “The Huntsman & The Ice Queen” und 2,75 Mio. Leuten bzw. 7,5% auf Rang 13, Sat.1 lockte mit “Das Pubertier – Der Film” 2,57 Mio. Menschen (6,9%) und belegt damit Platz 15 der Sonntags-Charts. Ebenfalls noch mit mehr als 2 Mio. Zuschauern um 20.15 Uhr: ProSiebens “Kingsman: The Secret Service”, das 2,31 Mio. auf 6,5% hievten.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 13. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Das fleißige Lieschen 20:16:34 01:27:34 10,441 27,5 2 ARD Tagesschau 19:59:54 00:16:40 9,130 25,5 3 ARD Tagesthemen 21:44:08 00:30:34 6,347 18,8 4 ZDF heute 18:59:44 00:19:19 5,433 19,1 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:24 4,509 17,0 6 ZDF Terra X: Magellans Reise um die Erde 19:35:23 00:43:04 4,193 12,5 7 ZDF Cornwall - Das echte Land der Rosamunde Pilcher 19:20:58 00:13:26 4,042 13,8 8 RTL BAUER SUCHT FRAU - WAS IST AUF DEN HÖFEN LOS? Folge 78 19:06:50 00:50:42 3,741 12,1 9 ZDF heute journal / Wetter 21:49:18 00:20:21 3,600 10,7 10 ZDF Ein Sommer in Amsterdam 20:19:46 01:28:22 3,579 9,4 11 ZDF Rosamunde Pilcher: Wahlversprechen und andere Lügen 16:46:12 01:27:53 2,825 13,6 12 ZDF heute Xpress 16:40:39 00:05:14 2,795 14,5 13 RTL The Huntsman & The Ice Queen 20:14:59 01:40:06 2,754 7,5 14 ARD Mord auf Shetland Folge 3 22:15:32 01:55:39 2,740 12,7 15 SAT.1 Das Pubertier - Der Film 20:15:22 01:25:26 2,568 6,9 16 ZDF Inga Lindström: In deinem Leben 15:12:11 01:27:38 2,326 12,9 17 ProSieben Kingsman: The Secret Service 20:15:10 01:52:30 2,310 6,5 18 ZDF Merz gegen Merz 22:10:18 00:45:25 2,219 8,2 19 ARD Tagesschau 15:59:56 00:14:12 2,132 11,7 20 RTL Die glorreichen Sieben 22:15:13 02:03:01 2,116 10,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Ostermontag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Im jungen Publikum liegen die gleichen drei ARD-Sendungen vorn wie insgesamt, auf den Rängen 1 und 2 allerdings mit anderer Reihenfolge. So gewann die 20-Uhr-“Tagesschau” mit 2,43 Mio. Zuschauern und 24,0% vor dem “Tatort” mit 2,26 Mio. und 20,5%, Platz 3 geht mit 1,37 Mio. und 13,6% an die “Tagesthemen”.

Die Privatsender folgen in der Prime Time mit geringen Abständen: RTLs “The Huntsman & The Ice Queen” schalteten 1,31 Mio. 14- bis 49-Jährige (12,2%) ein, “Das Pubertier – Der Film” kam bei Sat.1 auf 1,30 Mio. und 12,0%, “Kingsman: The Secret Service” bei ProSieben auf 1,22 Mio. und 11,6%. Ab 22.05 Uhr erreichte RTL mit dem “Die glorreichen Sieben”-Remake noch 0,89 Mio. junge Zuschauer und gute 14,2%.

Über dem Soll landete um 20.15 Uhr trotz der Konkurrenz auch kabel eins mit dem 90er-Film “Richie Rich”: 0,69 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen 6,3%. Direkt dahinter folgt Vox mit “Der Zoowärter”: 0,68 Mio. und ebenfalls 6,3% sind für den Sender allerdings eher unbefriedigende Zahlen. RTLzwei kam mit den “Reimanns” auf 0,44 Mio. und nur 4,0%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:16:40 2,430 24,0 2 ARD Tatort: Das fleißige Lieschen 20:16:34 01:27:34 2,261 20,5 3 ARD Tagesthemen 21:44:08 00:30:34 1,368 13,6 4 RTL The Huntsman & The Ice Queen 20:14:59 01:40:06 1,310 12,2 5 SAT.1 Das Pubertier - Der Film 20:15:22 01:25:26 1,303 12,0 6 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:24 1,258 18,0 7 ProSieben Kingsman: The Secret Service 20:15:10 01:52:30 1,217 11,6 8 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:00 00:16:14 1,161 12,1 9 RTL BAUER SUCHT FRAU - WAS IST AUF DEN HÖFEN LOS? Folge 78 19:06:50 00:50:42 1,059 13,1 10 RTL Die glorreichen Sieben 22:15:13 02:03:01 0,888 14,2 11 SAT.1 Fack Ju Göhte 3 Wdh 17:35:57 01:48:23 0,773 11,2 12 ProSieben Deadpool 2 Wdh 22:34:26 01:50:05 0,752 12,9 13 RTL Jumanji: Willkommen im Dschungel Wdh 16:49:55 01:44:09 0,710 12,0 14 ZDF heute 18:59:44 00:19:19 0,700 9,6 15 Kabel Eins RICHIE RICH 20:14:37 01:29:31 0,687 6,3 16 VOX Der Zoowärter 20:15:00 01:35:38 0,676 6,3 17 ZDF heute journal / Wetter 21:49:18 00:20:21 0,655 6,5 18 ProSieben Pirates of the Caribbean: Salazars Rache Wdh 17:55:14 01:55:00 0,599 8,2 19 ProSieben NEWSTIME 17:44:00 00:09:54 0,591 10,0 20 ProSieben Karate Kid 15:12:45 02:08:47 0,571 11,0

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Hier noch die Quoten-Charts der restlichen Tage des Oster-Wochenendes:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:16:01 8,124 25,4 2 ARD Tatort: Summ, Summ, Summ 20:15:55 01:27:38 7,356 20,5 3 ZDF Das Traumschiff 20:18:42 01:30:11 6,303 17,5 4 ARD Tagesthemen 21:44:05 00:29:49 5,585 16,0 5 ZDF heute journal / Wetter 21:49:53 00:23:12 5,117 14,8 6 ZDF heute / Wetter 18:59:50 00:17:48 4,680 20,7 7 ZDF Terra X: Eine kurze Geschichte über - Das alte Ägypten 19:34:02 00:43:40 3,953 13,7 8 ZDF Leeres Jerusalem 19:17:38 00:13:44 3,582 14,9 9 RTL Jumanji: Willkommen im Dschungel 20:15:03 01:45:28 3,573 10,2 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:19:20 2,947 14,1 11 ARD Mord auf Shetland Folge 2 22:14:44 01:53:31 2,720 11,6 12 ProSieben Deadpool 2 20:14:54 01:47:12 2,536 7,2 13 ZDF Merz gegen Merz 22:13:45 00:45:07 2,311 8,1 14 RTL Tomb Raider 22:29:52 01:47:41 2,119 10,0 15 ProSieben John Wick 22:28:08 01:33:24 2,112 9,7 16 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 8 19:13:18 00:45:42 1,875 7,1 17 Kabel Eins CROCODILE DUNDEE II 20:14:23 01:43:14 1,837 5,3 18 SAT.1 The Voice Kids 20:14:35 01:56:30 1,823 5,3 19 ZDF Bares für Rares - Lieblingsstücke 16:46:38 01:28:00 1,743 12,2 20 ARD OSTERN IN ROM 10:59:06 01:33:32 1,549 12,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:16:01 2,137 25,1 2 ProSieben Deadpool 2 20:14:54 01:47:12 1,655 16,4 3 RTL Jumanji: Willkommen im Dschungel 20:15:03 01:45:28 1,588 15,7 4 ARD Tatort: Summ, Summ, Summ 20:15:55 01:27:38 1,422 14,1 5 ProSieben John Wick 22:28:08 01:33:24 1,091 15,2 6 RTL Tomb Raider 22:29:52 01:47:41 1,040 14,9 7 ZDF Das Traumschiff 20:18:42 01:30:11 1,035 10,2 8 ARD Tagesthemen 21:44:05 00:29:49 0,946 9,1 9 ZDF heute journal / Wetter 21:49:53 00:23:12 0,882 8,5 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:19:20 0,777 15,2 11 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 5 20:15:00 02:48:05 0,683 7,3 12 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 8 19:13:18 00:45:42 0,662 10,2 13 SAT.1 The Voice Kids 20:14:35 01:56:30 0,638 6,4 14 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:30 00:14:48 0,593 7,5 15 Kabel Eins CROCODILE DUNDEE II 20:14:23 01:43:14 0,534 5,3 16 ZDF heute / Wetter 18:59:50 00:17:48 0,514 9,5 17 ZDF Terra X: Eine kurze Geschichte über - Das alte Ägypten 19:34:02 00:43:40 0,487 6,7 18 Kabel Eins Asterix bei den Olympischen Spielen 22:32:20 01:50:02 0,473 7,0 19 Kabel Eins CROCODILE DUNDEE - EIN KROKODIL ZUM KUESSEN 18:21:25 01:30:10 0,440 7,6 20 ProSieben Marvel's The Avengers Wdh 17:46:16 01:58:32 0,432 8,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 11. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Marie Brand und die Liebe zu viert 20:25:15 01:28:45 8,251 24,4 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:23 7,576 25,4 3 ARD ANSPRACHE DES BUNDESPRAESIDENTEN 20:16:23 00:09:14 6,625 20,8 4 ARD Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell 20:25:37 03:13:48 5,701 18,7 5 ZDF ANSPRACHE DES BUNDESPRAESIDENTEN 19:18:37 00:09:15 5,398 24,1 6 ZDF heute 18:59:45 00:18:52 5,230 24,7 7 ZDF Die Bergretter 19:36:02 00:43:00 3,829 13,7 8 ZDF Merz gegen Merz 21:54:40 00:45:01 3,500 11,2 9 ARD Tagesthemen 23:41:20 00:19:48 3,480 18,4 10 ZDF heute journal / Wetter 22:40:32 00:20:39 3,002 10,9 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:20:40 2,640 13,8 12 ZDF SOKO Wien 18:09:16 00:42:43 2,566 15,6 13 ARD Das Wort zum Sonntag 00:01:08 00:05:03 2,233 13,6 14 RTL DIE GRÖSSTEN FERNSEHMOMENTE DER WELT Folge 1 20:14:57 03:22:36 1,968 6,7 15 ZDF Bares für Rares 16:03:36 00:52:28 1,926 17,6 16 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:52:29 00:18:07 1,815 6,5 17 ProSieben Marvel's The Avengers 20:14:59 02:08:58 1,722 5,3 18 ARD Fußball-WM Klassiker: Deutschland - Argentinien 2014 18:27:19 01:21:49 1,670 8,0 19 ZDF heute Xpress 16:59:30 00:05:26 1,596 13,8 20 RTL ZWEI DAS LEBEN DES BRIAN 20:14:00 01:28:32 1,592 4,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 11. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:23 2,034 27,5 2 ARD ANSPRACHE DES BUNDESPRAESIDENTEN 20:16:23 00:09:14 1,744 21,3 3 ARD Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell 20:25:37 03:13:48 1,119 13,3 4 ProSieben Marvel's The Avengers 20:14:59 02:08:58 0,912 10,4 5 RTL DIE GRÖSSTEN FERNSEHMOMENTE DER WELT Folge 1 20:14:57 03:22:36 0,881 10,7 6 SAT.1 Harry Potter und der Orden des Phönix 20:15:20 02:05:55 0,842 9,6 7 RTL ZWEI DAS LEBEN DES BRIAN 20:14:00 01:28:32 0,815 9,2 8 ZDF Marie Brand und die Liebe zu viert 20:25:15 01:28:45 0,812 9,2 9 ProSieben Captain America: The First Avenger 22:58:42 01:48:53 0,790 14,7 10 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:52:29 00:18:07 0,777 11,6 11 RTL Take Me Out Folge 14 00:00:04 00:50:53 0,771 17,5 12 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:20:40 0,769 17,5 13 ZDF ANSPRACHE DES BUNDESPRAESIDENTEN 19:18:37 00:09:15 0,765 15,6 14 ARD Tagesthemen 23:41:20 00:19:48 0,694 11,5 15 ZDF heute 18:59:45 00:18:52 0,609 13,1 16 ZDF heute journal / Wetter 22:40:32 00:20:39 0,575 7,1 17 RTL ZWEI DIE RITTER DER KOKOSNUSS 22:04:39 01:25:10 0,527 6,8 18 ZDF Merz gegen Merz 21:54:40 00:45:01 0,501 5,6 19 SAT.1 Hangover 3 22:56:46 01:30:59 0,501 8,5 20 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:07:04 00:51:43 0,469 8,4

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 10. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:55 00:14:56 8,007 24,2 2 ZDF Der Alte 20:15:37 00:58:36 6,261 17,3 3 ZDF heute / Wetter 18:59:54 00:15:05 5,410 22,4 4 ZDF Über Land 21:15:03 01:28:12 5,218 15,4 5 SAT.1 Fack Ju Göhte 3 20:14:47 01:53:20 4,571 13,2 6 ARD Der Überläufer Folge 2 20:14:51 01:29:22 4,224 11,6 7 ZDF Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte 19:15:49 00:58:58 3,674 12,9 8 ZDF heute journal / Wetter 22:44:15 00:16:02 3,422 12,9 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:40 3,206 14,2 10 ARD Tagesthemen 21:46:07 00:29:50 3,097 9,0 11 RTL LET'S DANCE - DIE SCHÖNSTEN MOMENTE DER JUROREN Folge 7 20:14:32 02:37:36 2,620 8,2 12 ZDF Das Traumschiff 17:25:10 01:33:45 2,554 14,3 13 ProSieben Pirates of the Caribbean: Salazars Rache 20:15:04 01:55:35 2,201 6,4 14 RTL COMEBACK ODER WEG? Folge 2 19:07:05 00:46:33 2,075 7,7 15 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:40 00:14:51 1,825 5,7 16 ZDF Die zehn Gebote 13:48:49 03:29:13 1,648 12,7 17 NDR FS NDR Info extra 19:29:56 00:29:03 1,560 5,6 18 Kabel Eins EINE FAUST GEHT NACH WESTEN 20:14:28 01:29:49 1,519 4,2 19 ZDF heute Xpress 17:18:52 00:05:48 1,496 10,3 20 Kabel Eins VIER FAEUSTE FUER EIN HALLELUJA 22:06:42 01:53:08 1,477 6,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 10. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 SAT.1 Fack Ju Göhte 3 20:14:47 01:53:20 2,680 25,6 2 ARD Tagesschau 19:59:55 00:14:56 2,104 22,7 3 ProSieben Pirates of the Caribbean: Salazars Rache 20:15:04 01:55:35 1,294 12,4 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:40 0,965 17,3 5 RTL LET'S DANCE - DIE SCHÖNSTEN MOMENTE DER JUROREN Folge 7 20:14:32 02:37:36 0,938 9,7 6 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:40 00:14:51 0,904 10,2 7 VOX Alles steht Kopf 20:15:00 01:21:55 0,826 7,8 8 RTL COMEBACK ODER WEG? Folge 2 19:07:05 00:46:33 0,816 11,9 9 ARD Tagesthemen 21:46:07 00:29:50 0,787 7,2 10 ProSieben Mad Max: Fury Road 22:50:34 01:48:42 0,717 12,3 11 ARD Der Überläufer Folge 2 20:14:51 01:29:22 0,683 6,5 12 SAT.1 BIG BROTHER 22:47:22 00:44:19 0,675 8,9 13 Kabel Eins VIER FAEUSTE FUER EIN HALLELUJA 22:06:42 01:53:08 0,619 8,2 14 ProSieben Thor 18:10:00 01:37:54 0,612 10,0 15 ZDF Der Alte 20:15:37 00:58:36 0,590 5,7 16 SAT.1 Harry Potter und der Feuerkelch 17:03:15 02:11:54 0,566 11,0 17 Kabel Eins EINE FAUST GEHT NACH WESTEN 20:14:28 01:29:49 0,559 5,3 18 ZDF heute / Wetter 18:59:54 00:15:05 0,544 9,4 19 RTL ICE AGE - JÄGER DER VERLORENEN EIER 18:24:48 00:19:54 0,538 11,1 20 ZDF Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte 19:15:49 00:58:58 0,534 7,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 9. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:55 00:20:28 7,194 21,6 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:54 6,795 21,2 3 ARD Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille 20:36:23 01:28:14 6,558 19,1 4 ZDF heute 18:59:50 00:22:01 5,038 21,0 5 ZDF heute journal 22:00:47 00:24:32 5,022 15,8 6 ZDF Lena Lorenz - Sternenkind 20:31:34 01:28:04 4,628 13,5 7 ZDF Politbarometer 22:25:19 00:06:02 4,576 15,5 8 ARD Tagesthemen 22:06:33 00:30:06 4,242 13,9 9 ZDF Notruf Hafenkante 19:42:39 00:43:05 4,161 13,3 10 ZDF SOKO Stuttgart 18:05:26 00:42:54 3,690 19,6 11 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise - Wer hilft den Ärmsten? 19:25:34 00:13:33 3,552 13,6 12 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:20:39 3,441 15,8 13 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 595 17:59:13 00:45:33 3,363 18,8 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6988 19:37:25 00:22:03 2,945 9,9 15 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:16 00:43:20 2,774 24,7 16 ZDF Merz gegen Merz 22:33:49 00:44:45 2,618 10,7 17 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:14:54 01:43:48 2,520 7,4 18 ZDF heute spezial 15:27:16 00:44:55 2,475 22,6 19 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 220 18:48:36 00:48:58 2,462 10,2 20 ARD Börse vor acht 19:51:03 00:05:00 2,347 8,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 9. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:14:54 01:43:48 1,706 17,8 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:54 1,686 19,2 3 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:55 00:20:28 1,310 14,4 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6988 19:37:25 00:22:03 1,252 15,9 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:20:39 1,105 21,4 6 ProSieben red. 22:22:37 00:43:55 1,004 12,5 7 RTL DER LEHRER Folge 5 20:15:02 00:45:19 0,866 9,3 8 VOX Ich - Einfach Unverbesserlich 20:15:03 01:26:03 0,865 9,1 9 RTL DER LEHRER Folge 6 21:15:47 00:44:52 0,838 8,6 10 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3413 19:07:35 00:22:01 0,819 13,4 11 RTL SCHMITZ & FAMILY Folge 3 22:42:12 00:22:52 0,819 10,7 12 RTL SCHMITZ & FAMILY Folge 3 22:14:37 00:22:55 0,798 8,8 13 ZDF heute journal 22:00:47 00:24:32 0,739 7,6 14 ARD Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille 20:36:23 01:28:14 0,734 7,6 15 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:25 00:10:57 0,728 16,3 16 ZDF Politbarometer 22:25:19 00:06:02 0,695 7,7 17 SAT.1 Criminal Minds Folge 316 20:16:26 00:39:51 0,655 7,0 18 ARD Tagesthemen 22:06:33 00:30:06 0,654 7,0 19 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:57:19 00:15:45 0,645 7,6 20 ProSieben Galileo 19:09:52 00:48:34 0,595 8,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.