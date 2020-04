trending: Bernie Sanders und John Prine, Robert Lewandowski auf TikTok, Disney+ und Streaming in Corona-Zeiten

#trending // Bernie Sanders und John Prine

Die beiden größten News-Themen der USA waren in den sozialen Netzwerken am Mittwoch der Ausstieg von Bernie Sanders aus dem Präsidentschaftswahl-Rennen, sowie der Tod des Songwriters John Prine. Beide Themen bescherten Medien zum Teil siebenstellige Interaktionsraten.

Mit Bernie Sanders punktete vor allem die “New York Times”: “Bernie Sanders Drops Out of 2020 Democratic Race for President” erreichte mehr als 2 Mio. Interaktionen auf Facebook und Twitter. Zudem kam CNN mit “Bernie Sanders drops out of the 2020 race, clearing Joe Biden’s path to the Democratic nomination” auf 1,7 Mio., CNBC mit “Bernie Sanders drops out of 2020 Democratic presidential primary” auf 1,3 Mio. und “NBC News” mit “Sanders quits Democratic race for president; Biden is party’s apparent nominee” auf 1 Mio.

Der Tod von John Prine bewegte womöglich auch deswegen noch mehr Menschen als ohnehin schon, weil Prine sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und schließlich wegen “complications related to COVID-19” verstarb. Der “Rolling Stone”-Artikel “John Prine, One of America’s Greatest Songwriters, Dead at 73” kam auf 1,8 Millionen Reaktionen.