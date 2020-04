Nigel Rahimpour heuert als Strategiechef bei TBWA\Germany an

Anfang Mai startet Nigel Rahimpour als Chief Strategy Officer (CSO) bei TBWA\Germany in Düsseldorf. Rahimpour wird das Thema Strategie agenturübergreifend verantworten.

Die Position wurde für den aus New York stammenden international hoch geschätzten Strategen neu geschaffen. Madlen Grenzman, Geschäftsführerin Strategie im TBWA-Stammhaus in Düsseldorf, soll in ihrer Position bleiben.

Nigel Rahimpour arbeitet nicht zum ersten Mal in Deutschland. Ende der 1990er Jahre war er als Kriegsberichterstatter für den Focus unterwegs. Bis zu seinem Antritt bei TBWA\ arbeitete er freier Brand Planning Director in New York, unter anderem für Sennheiser, Jockey und Renault Deutschland.

