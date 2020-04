JOM-Mediennutzungauswertung: Eltern nutzen Youtube und TV als Babysitter

Schulen, Kitas, Spielplätze und Sportvereine geschlossen, die Eltern im Homeoffice. So sieht aktuell der Alltag vieler Familien in Deutschland aus. Da liegt es nah, dass dies unmittelbar Einfluss auf die Mediennutzung der Kinder hat, die in Quarantäne auch verstärkt nach Spielzeug suchen.

Kinder-TV, Youtube und Co. nehmen zumindest zeitweise die Rolle eines Babysitters ein, so dass die Eltern ihrer Arbeit nachgehen können. Ein Blick auf die Entwicklung der TV-Quoten der Kindersender bestätigt diese Vermutung.

Deren Marktanteile sind nämlich alleine seit Dienstag um drei bis vier Prozent gestiegen. Insgesamt ist die Kontaktsumme aller Werbeblöcke um 43 Prozent angestiegen. In der ganz jungen Zielgruppe zwischen drei und fünf Jahren sogar um 70 Prozent. Profiteure sind hier insbesondere Super RTL und Disney.

Auch im digitalen Bereich ist seit Schul- und Kita-Schließung quasi Dauerwochenende. Die Zugriffszahlen auf Kinderplattformen sind im Vergleich zu einem normalen Wochentag um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Das betrifft im Übrigen auch die HbbTV-Reichweite. Den Daten der Vermarkter zufolge war hier der Montag dieser Woche sogar stärker als der Sonntag.

Kinder suchen im Internet nach “Barbie”

Wer einen Blick auf das Suchinteresse bei Google nach einschlägigen Kinderformaten wirft, der stellt insbesondere bei Mädchenformaten wie “Barbie” oder “Miraculous” deutlich steigende Kurven fest. Für Werbungtreibende bietet sich so eine interessante Option, von steigenden Reichweiten zu profitieren und Werbeleistung aktuell deutlich wirtschaftlicher zu erzielen.

So ist zu vermuten, dass Zuhause bleiben auch Zuhause Spielen bedeutet. Und was braucht es hier für mehr Abwechslung bei den Kids: richtig, neues Spielzeug.

Facts zur grundsätzlichen Mediennutzung

Alleine die Sehdauer von Nachrichten Content auf Youtube steigt von Mitte Februar bis Mitte März um Faktor 11 (Quelle: Youtube). Auf Google zeigt sich ein deutlich gestiegenes Suchinteresse nach VoD-Plattformen wie Netflix oder Disney+.

In der vergangenen Woche stieg die TV Netto-Reichweite bei den Zuschauern über 14 Jahren auf 78,6 Prozent an, ein Zuwachs von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und wer erstmal vorm Fernseher saß, blieb auch noch deutlich länger dran: Die tägliche TV-Sehdauer der Zuschauer ab 14 Jahren stieg um 39 auf 274 Minuten. Aber es sind nicht nur die älteren Zuschauer, die diesen Schnitt in die Höhe treiben.

In der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre stieg die TV-Reichweite im Vergleich zur Vorjahreswoche um 9,5 Prozent auf 66,5 Prozent an, die durchschnittliche Sehdauer stieg in der vergangenen Woche um 24 auf 168 Minuten. Ein Anstieg von fast 17 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Gewinner sind hier die öffentlich-rechtlichen Sender.

In der Altersgruppe der 14 bis 49-jährigen stieg die Nettoreichweite um 38,1 Prozent an, bei den ProSiebenSat.1-Sendern waren es nur 8,8 Prozent, bei den Sendern der RTL-Gruppe 10,1 Prozent. Die tägliche TV-Sehdauer legt bei den Öffentlich-Rechtlichen gar um 66,4 Prozent zu. (Quelle: AGF TV-Control (TV-Planungstool), Google und Vermarkterangaben).

igo

