agma meldet Corona-bedingte Reichweiten-Zuwächse für fast alle Zeitungs- und Zeitschriftengattungen

In einer "Blitzanalyse" hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) Zahlen zur Printmediennutzung in Zeiten der Corona-Krise veröffentlicht. Demnach läge der Konsum von Zeitschriften derzeit 25% über dem aus der Studie ma 2020 Pressemedien I, der Konsum von Zeitungen stieg um 10%. Unter allen Print-Gattungen verloren lediglich die überregionalen Abozeitungen Leser.

Für die “Blitzanalyse” befragte die agma 1.815 Menschen in persönlichen Interviews zwischen dem 8. und 30. März nach ihrem Printmedien-Konsum. Zeitschriften verzeichnen demnach ein Reichweitenwachstum von 25%, monatliche Titel sogar eins um 32%, 14-tägliche Magazine eins um 24% und wöchentliche eins um 23%.

Der Blick auf die einzelnen Segmente zeigt unterschiedliche Wachstumsraten. Am wenigsten stark liegen Nachrichtenmagazine (10%) über dem Niveau der ma 2020 Pressemedien I, auch “aktuelle Zeitschriften zu Stars und Fashion” liegen mit plus 16% unter dem Durchschnitt aller Titel, ebenso wie Programmzeitschriften (16%) und die Wirtschaftspresse (18%).

Die größten Zuwächste gab es hingegen bei 14-täglichen Frauenzeitschriften, deren Reichweiten um 57% wuchsen, sowie den Wohn- und Gartenzeitschriften mit plus 41%. Hier zeigt sich allerdings, dass die Effekte nicht ausschließlich an der Corona-Krise liegen, denn dass Gartenzeitschriften im März mehr Leser erreichen als in anderen Jahreszeiten, ist auch in anderen Jahren so.

Bei den Zeitungen ergibt sich ein noch interessanteres Bild: Kaufzeitungen (also Boulevardzeitungen) wuchsen hier um 13%, regionale Abozeitungen um 11%. Sogar unter den Zahlen der ma 2020 Pressemedien I liegen hingegen die nationalen bzw. überregionalen Abozeitungen, die nur 99% der Vergleichs-Reichweite erreichen. Der wahrscheinliche Grund könnte hier sein, dass diese Titel überdurchschnittlich stark in Bahnhofs- und Flughafenhandlungen gekauft werden, wo die Zahl der Kunden derzeit massiv zurück gegangen ist.

