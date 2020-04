Wegen Corona-Krise: Verkündung der Pulitzer-Preisträger verschoben

“Im Aufsichtsrat der Pulitzer-Preise sitzen viele hochrangige Journalisten, die gerade an der vordersten Front dabei sind, die Öffentlichkeit über die sich schnell entwickelnde Corona-Pandemie zu informieren”, sagte Chefin Dana Canedy. Dank der Verschiebung hätten diese nun mehr Zeit, die Finalisten für den Preis zu beurteilen.

The 2020 #Pulitzer Prize announcement will be postponed by two weeks due to #COVID19.

The Prizes in Journalism, Books, Drama and Music now will be announced on Monday, May 4, 2020 at 3 p.m., via livestream at https://t.co/uTTbOAeuGX.

Full details here:https://t.co/lVtlPiKvuF

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) April 7, 2020