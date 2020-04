#trending // Tulpen aus Holland Manchmal reichen auch Blumen, um einen großen Social-Media-Erfolg zu landen. Musiker André Rieu postete auf Facebook ein Foto von sich mit einem Strauß Tulpen und schrieb dazu: “Tulips from Holland for all my fans around the world.” Die irre Folge: 183.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Allein 17.000 mal wurde der Post in aller Welt kommentiert, mit Worten wie “OMG, THANK YOU, ANDRE! They are breathtaking!”