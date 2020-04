trending: Sorge um und Häme für Boris Johnson, das “Heinsberg Protokoll” und das “Wiederhochfahren” Österreichs

#trending // Sorge um und Häme für Boris Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson wird wegen seiner COVID-19-Erkrankung nun auf einer Intensivstation behandelt. Eine Meldung, die gestern abend große Teile der Welt bewegte. Die BBC erzielte mit ihrer Meldung “Coronavirus: Boris Johnson moved to intensive care as symptoms worsen” 1,14 Mio. Facebook- und Twitter-Interaktionen, “sky news” kam mit “Coronavirus: Prime Minister Boris Johnson moved to intensive care after condition worsens” auf 765.000.

Unter den Reaktionen auf Johnsons Gesundheitszustand gab es sehr viel Sorge und Genesungswünsche, erschreckenderweise aber auch viel Häme. So erreichte ein Tweet des Reporters Ken Klippenstein – noch vor der Verlegung Johnsons auf die Intensivstation – mit den Worten “I don’t like Boris Johnson but I think we can all agree that him being sick is funny” 44.500 Likes und Retweets. Nach der Verlegung auf die Intensivstation legte Klippenstein nach: “Boris Johnson called for a batshit plan that sought to let people get sick and could’ve killed millions; he bragged about coronavirus not stopping him from shaking people’s hands. If you can’t understand why some people are gonna find this funny, I don’t know what to tell you” sammelte weitere 35.000 Likes und Retweets. Comedy-Autorin Siobhan Thompson, die vor Johnsons Verlegung auf die Intensivstation noch 54.300 Reaktionen auf ihren Tweet “Boris Johnson to be visited by three ghosts of people who died unnecessarily because of his cuts to NHS funding” bekam, stellte ihr Twitter-Account nach viel Kritik auf privat.

Den aufmerksamkeitsstärksten Tweet zu Boris Johnson schrieb aber Journalist und Moderator Piers Morgan: “If you have nothing positive to say about Boris Johnson on here tonight, then shut the f*ck up. The man is our Prime Minister & he is fighting for his life” erreichte innerhalb von wenigen Stunden 145.000 Likes und Retweets.