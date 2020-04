Neuer Mega-Rekord für ZDF-Reihe “Sarah Kohr”, “Hart aber fair” verliert spürbar Zuschauer

Die ZDF-Krimi-Reihe "Sarah Kohr" lief am Montagabend so gut wie nie zuvor: 8,47 Mio. Leute sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 24,8%. "Hart aber fair" verlor hingegen im Ersten weitere Zuschauer und sackte auf 9,3%. Das Interesse an Talks zum Thema Corona sinkt, das Interesse an Nachrichtensendungen noch nicht.