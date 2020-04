#trending // Alarmismus mit Aerosolen

Der nach Social-Media-Interaktionen erfolgreichste deutschsprachige Artikel kam am Wochenende von “Focus Online” und trug die Headline “Bis zu 3 Stunden in der Luft aktiv – Infektiöser als gedacht: Coronavirus kann bereits beim Atmen übertragen werden“. Berichtet wird u.a. über eine Studie aus dem “New England Journal of Medicine”, in der untersucht wurde, wie lang sich das SARS-CoV2-Virus unter Laborbedingungen in der Luft halten könne und wie lang es auf Oberflächen nachweisbar sei.

Die Studie ging schon Mitte März durch die weltweite Presse, damals vor allem wegen des Oberflächen-Aspekts. Nun hat sie “Focus Online” noch einmal ausgegraben und mit weiteren Stimmen angedickt. Schon damals – in heutigen Zeiten sind 14 Tage ja schon eine Ewigkeit – sahen viele Virologen die Studie sehr kritisch, u.a. auch Christian Drosten. “aerzteblatt.de” beschrieb die Studie damals so: “Die Forschergruppe der US-National Institutes of Health hatte die Stabilität der beiden SARS-Coronaviren in einem Hochsicherheitslabor in Hamilton/Montana unter kontroll­ierten Bedingungen untersucht. Sie verwendeten dazu einen Collison-Nebulizer, mit dem sie die Viren in eine rotierende Goldberg-Trommel sprühten.” Und: “Das genaue Übertragungsrisiko lässt sich aus Laboruntersuchungen nicht ableiten, da die Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die Verhältnisse in der Goldberg-Trommel, die zwischenzeitlich nicht gelüftet wurde, dürften kaum mit den Verhältnissen eines Krankenzimmers vergleichbar sein.”

Auch “Focus Online” berichtete bereits am 23. März über die Studie und titelte “Infektion durch Virus-Wolke? Warum neue Studie mit Vorsicht zu genießen ist“. Stattdessen heißt es an gleicher Stelle nun: “Infektiöser als gedacht: Coronavirus kann bereits beim Atmen übertragen werden”. Und das, obwohl es im Artikel eben auch heißt: “Doch eine Analyse von über 75.000 Covid-19-Fällen in China habe keinen Fall mit einer Übertragung durch die Luft aufgedeckt. Zudem beweise virale RNS in Umweltproben nicht, dass dort vollständige infektiöse Viren vorhanden sind, die übertragen werden könnten.” Zum jetzigen Zeitpunkt ist anhand der Studienlage eine Headline wie “Infektiöser als gedacht: Coronavirus kann bereits beim Atmen übertragen werden” also nicht gerechtfertigt. Die alte Headline “Infektion durch Virus-Wolke? Warum neue Studie mit Vorsicht zu genießen ist” hätte definitiv weiterhin besser gepasst.

Statt 350 Facebook- und Twitter-Interaktionen mit der alten sachlichen Headline gab es nun mit der alarmistischen mehr als 140.000. Welche Verantwortung Medien mit Überschriften zum Thema Corona haben und dass “Focus Online” dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist, zeigt sich schon beim ersten Blick auf Kommentare auf der “Focus Online Eilmeldungen”-Facebook-Page. Dort heißt es u.a. “Reicht ja auch nicht das viele schon fast umkommen vor Angst . Wer alleine zu Hause hockt und eh schon depressiv ist ,hat bestimmt Freude an solchen Nachrichten” oder “OK dann müssen wir jetzt auch noch aufhören zu atmen. Man man, jeden Tag ändert sich das ja. Bald heißt es ihr müsst alle jetzt nur noch schlafen, dann könnt ihr euch nicht anstecken…” oder “Wenn ein infizierter beim Einkauf in Einzelhandel ausatmet, dann stecken sich die gesunden an, Katastrophe”.