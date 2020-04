“Tagesschau” und “Tatort” erneut mit herausragenden Zahlen, “Anne Will” besiegt “maybrit illner” klar

Das große Interesse an der 20-Uhr-"Tagesschau" bleibt extrem hoch. Am Sonntag sahen 11,06 Mio. zu, der Marktanteil lag bei 30,5%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 3,15 Mio. ähnlich extreme 29,4%. In beiden Zuschauergruppen folgt danach der "Tatort". Für das ZDF zahlt es sich unterdessen weiterhin nicht so richtig aus, "maybrit illner" gegen "Anne Will" senden zu lassen, die ARD-Talkerin gewann erneut klar.