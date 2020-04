In allen Altersgruppen: Deutsche kehren Facebook laut “Social-Media-Atlas” verstärkt den Rücken

Laut “Social-Media-Atlas”, einer repräsentativen Befragung, deren Ergebnisse die PR-Agentur Faktenkontor seit 2011 veröffentlicht, nutzen noch 60% der Deutschen Facebook. Eine stolze Zahl, die aber im Laufe der vergangenen Jahre deutlich zusammen geschrumpft ist. So lag die Nutzerschaft vor zwei Jahren noch beim Rekordwert von 76%.

Auffällig: In allen Altersgruppen sinkt die Zahl derjenigen, die Facebook nutzen: Bei den 16- bis 19-Jährigen im 2-Jahres-Vergleich von 68% auf 36%, bei den 20- bis 29-Jährigen von 89% auf 73%, bei den 30- bis 39-Jährigen von 84% auf 72%, bei den 40- bis 49-Jährigen von 73% auf 64%, bei den 50- bis 59-Jährigen von 73% auf 59% und bei den Über-60-Jährigen von 70% auf 46%.

Schaut man noch weiter zurück, so ist insbesondere die Entwicklung bei den Teenagern extrem: 2014 war der Anteil der Facebook-Nutzer in dieser Altersgruppe mit 92% noch am höchsten, fast jeder Teenager war auf Facebook. Der “Social-Media-Atlas 2020” weist nun nur noch 36% der 16- bis 19-Jährigen aus, die zu den Facebook-Nutzern gehören. Gute Nachricht für das Unternehmen Facebook: Beliebtestes Netzwerk ist in der jungen Altersgruppe Instagram, das ja auch zum Konzern gehört.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.