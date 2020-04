TV-Monat März: Corona-Krise sorgt für heftige Marktanteils-Verschiebungen, ntv erzielt neuen Alltime-Rekord

Das extreme Interesse der Deutschen an Nachrichten und Sondersendungen zum neuen Coronavirus hat die Marktanteile der TV-Sender und die Top-20-Charts der populärsten Sendungen kräftig durcheinander gewirbelt. Insbesondere im jungen Publikum gab es deutliche Zuwächse für Das Erste und das ZDF, sowie die Infosender ntv und Welt. ntv war hier sogar so stark wie nie zuvor.

Der März im Gesamtpublikum:

ZDF und Das Erste konnten ihre deutlich überdurchschnittlichen Februar-Marktanteile auch im März bestätigen. Das ZDF liegt nun bei 14,1%, Das Erste bei 11,9%. Zum Vergleich der 12-Monats-Durchschnitt der beiden Sender: 13,0% und 11,3%. Gegenüber dem Februar steigerten sich auch Sat.1 und Vox deutlich, Sat.1 bleibt aber unter seinem Normalniveau.

Die größten Marktanteilszuwächse verzeichnet ntv auf dem 18. Platz der Sender-Tabelle: Mit 1,6% liegt der Sender 0,6 Punkte über dem Februar, ebenso 0,6 über dem 12-Monats-Durchschnitt. Die 1,6% sind zudem der größte Marktanteil für ntv seit dem Fukushima-Monat März 2011. Auch Welt steigerte sich deutlich: um 0,4 Punkte auf nun 1,2%.

Massive Verluste erlitten hingegen die Sportsender, die darunter leiden, dass angesichts der Pandemie keine Sportereignisse mehr stattfinden. Eurosport verlor 0,3 Punkte, die Sky-Sport-Bundesliga-Sender sogar 0,4 gegenüber dem Februar. Noch stabil halten konnte sich sport1.

TV-Marktanteile: Der März 2020 im Gesamtpublikum

Platz Sender März Feb. vs. 12M* vs. 1 ZDF 14,1 13,9 0,2 13,0 1,1 2 Das Erste 11,9 12,0 -0,1 11,3 0,6 3 RTL 8,5 8,4 0,1 8,5 0,0 4 Sat.1 5,6 5,3 0,3 5,9 -0,3 5 Vox 4,9 4,5 0,4 4,8 0,1 6 ProSieben 4,1 4,0 0,1 4,2 -0,1 7 Kabel Eins 3,4 3,4 0,0 3,6 -0,2 8 zdf_neo 2,7 2,9 -0,2 3,1 -0,4 9 RTLzwei 2,6 2,6 0,0 2,9 -0,3 10 NDR Fernsehen 2,5 2,5 0,0 2,7 -0,2 11 WDR Fernsehen 2,4 2,5 -0,1 2,4 0,0 12 SWR Fernsehen 2,1 2,4 -0,3 2,0 0,1 13 BR Fernsehen 2,0 2,2 -0,2 1,9 0,1 14 mdr Fernsehen 1,9 1,9 0,0 2,1 -0,2 15 Sat.1 Gold 1,9 1,8 0,1 1,9 0,0 16 Nitro 1,8 1,7 0,1 1,8 0,0 17 RTLplus 1,7 1,6 0,1 1,7 0,0 18 ntv 1,6 1,0 0,6 1,0 0,6 19 Super RTL 1,4 1,4 0,0 1,5 -0,1 20 ZDFinfo 1,4 1,4 0,0 1,5 -0,1 21 3sat 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 22 Welt 1,2 0,8 0,4 0,8 0,4 23 Phoenix 1,2 1,1 0,1 1,0 0,2 24 arte 1,2 1,3 -0,1 1,1 0,1 25 rbb Fernsehen 1,1 1,1 0,0 1,2 -0,1 26 hr fernsehen 1,0 1,2 -0,2 1,1 -0,1 27 DMAX 1,0 1,1 -0,1 1,0 0,0 28 Tele 5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 29 Disney Channel 1,0 1,0 0,0 0,9 0,1 30 KiKA 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 31 One 0,8 0,9 -0,1 0,9 0,1 32 sixx 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 33 ProSieben Maxx 0,7 0,7 0,0 0,8 -0,1 34 Kabel Eins Doku 0,6 0,6 0,0 0,7 -0,1 35 TLC 0,5 0,6 -0,1 0,6 -0,1 36 sport1 0,5 0,5 0,0 0,6 -0,1 37 tagesschau24 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 38 Servus TV Deutschland 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 39 Comedy Central 0,3 0,4 -0,1 0,4 -0,1 40 Nickelodeon 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 41 N24 Doku 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 42 Eurosport 0,3 0,6 -0,3 0,5 -0,2 43 Deluxe Music 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 44 Toggo plus 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 45 sky Sport Bundesliga (gesamt) 0,2 0,6 -0,4 0,4 -0,2 46 ARD alpha 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 47 13th Street 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 48 Voxup 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 49 Fox 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 50 sky Sport (gesamt) 0,1 0,3 -0,2 0,2 -0,1 51 Romance TV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 52 HGTV 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,0 53 TNT Film 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 54 sky Sport News 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 55 sky Krimi 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 56 TNT Serie 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 57 Syfy 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 58 sky Cinema Premieren 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 59 Universal TV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 60 sky Cinema Action 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 61 MTV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 62 Boomerang 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 63 TNT Comedy 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 64 NatGeo Wild 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 65 National Geographic Channel 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 66 sky Cinema Family 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 67 sky Cinema Special 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 68 MTV+ 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 69 Heimatkanal 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 70 sky Cinema Classics 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 71 RTL Crime 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 72 sky Cinema Best Of 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 73 History 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 74 sky Cinema Premieren +24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 RTL Passion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 sky Cinema Fun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Discovery Channel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 Zee.One 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 79 sky One 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 Crime + Investigation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Cartoon Network 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 sky Atlantic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 Geo Television 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 sky Cinema +1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 sky Cinema Emotion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 RTL Living 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Durchschnitt der jüngsten 12 Monate // Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK



Der Blick auf die Top 20 der populärsten Sendungen zeigt, was für ein ungewöhnlicher TV-Monat der März war: Allein elf der 20 Rängen gehen an die “Tagesschau”, weitere drei an “ARD extra” und die Ansprache der Bundeskanzlerin vom 18. März. Sie bescherte auch dem ZDF die einzige Top-20-Platzierung, auf allen anderen 19 Rängen findet sich Das Erste. Neben der aktuellen Berichterstattung schafften es nur fünf “Tatorte”, sowie das DFV-Pokal-Spiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern in die Liste.

TV-Quoten im März 2020: Top 20 im Gesamtpublikum

Platz Sendung Sender Zeit Mio. 1 Tagesschau Das Erste 22.3., 20.00 12,24 2 Tagesschau Das Erste 29.3., 20.00 11,01 3 Tatort: Niemals ohne mich Das Erste 22.3., 20.30 10,88 4 Tagesschau Das Erste 15.3., 20.00 9,89 5 Tagesschau Das Erste 21.3., 20.00 9,86 6 Tatort: Krieg im Kopf Das Erste 29.3., 20.00 9,51 7 Tatort: Das perfekte Verbrechen Das Erste 15.3., 20.20 9,32 8 Ansprache der Bundeskanzlerin ZDF 18.3., 19.30 8,97 9 Tagesschau Das Erste 28.3., 20.00 8,97 10 ARD extra: Die Corona-Lage Das Erste 18.3., 20.15 8,96 11 Tatort: Die Nacht gehört dir Das Erste 1.3., 20.15 8,29 12 ARD extra: Die Corona-Lage Das Erste 19.3., 20.15 8,29 13 Tagesschau Das Erste 18.3., 20.00 8,27 14 Tatort: Leonessa Das Erste 8.3., 20.15 8,22 15 Tagesschau Das Erste 25.3., 20.00 8,13 16 DFB-Pokal: FC Schalke 04 - FC Bayern München Das Erste 3.3., 20.45 8,03 17 Tagesschau Das Erste 23.3., 20.00 7,89 18 Tagesschau Das Erste 30.3., 20.00 7,88 19 Tagesschau Das Erste 1.3., 20.00 7,73 20 Tagesschau Das Erste 8.3., 20.00 7,66

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK



Der März bei den 14- bis 49-Jährigen:

Im jungen Publikum wirkt sich das gestiegene Interesse an aktuellen Berichten rund um Corona noch deutlicher auf den TV-Markt aus. Das Erste erzielte hier mit 7,5% seinen besten Marktanteil seit der Fußball-WM 2018, das ZDF mit 6,5% ebenfalls. Beide Sender liegen zudem deutlich über ihrem Februar und ihrem Normalniveau der jüngsten 12 Monate.

ntv prescht hier bis auf Platz 9 vor, stellte mit 2,1% sogar einen neuen Alltime-Rekord auf. Der bisherige von 2,0% stammt aus dem Fukushima-Monat März 2011. Welt folgt mit 1,5% auf Rang 14, verbesserte sich ebenfalls deutlich. tagesschau24 steigerte sich auf 0,5% – wie bei ntv ein neuer Rekord.

Der Verlierer des Monats heißt im jungen Publikum eindeutig RTLzwei: Mit 4,5% liegt der Sender deutlich unter den Vergleichswerten, schlechter lief es für RTLzwei zuletzt im Dezember 2002, also vor über 17 Jahren.

Massive Verluste gab es auch hier für die Sport-Sender: Die Sky-Sport-Bundesliga-Kanäle krachten von 1,0% auf 0,3%, die Sky-Sport-Sender von 0,5% auf 0,2%, Eurosport von 0,3% auf nur noch 0,1%. Einzig sport1 hielt sich auch hier noch stabil bei 0,5%, konnte weggefallene Live-Events also ausgleichen.

TV-Marktanteile: Der März 2020 bei den 14- bis 49-Jährigen

Platz Sender März Feb. vs. 12M* vs. 1 RTL 11,8 12,2 -0,4 12,1 -0,3 2 ProSieben 9,3 9,4 -0,1 9,4 -0,1 3 Sat.1 7,6 7,3 0,3 7,8 -0,2 4 Das Erste 7,5 6,8 0,7 6,6 0,9 5 Vox 7,0 6,7 0,3 7,0 0,0 6 ZDF 6,5 6,1 0,4 5,7 0,8 7 Kabel Eins 4,8 4,9 -0,1 5,1 -0,3 8 RTLzwei 4,5 5,2 -0,7 5,1 -0,6 9 ntv 2,1 1,0 1,1 1,0 1,1 10 Nitro 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 11 Super RTL 1,9 1,8 0,1 2,0 -0,1 12 zdf_neo 1,7 1,8 -0,1 1,8 -0,1 13 Sat.1 Gold 1,6 1,6 0,0 1,6 0,0 14 Welt 1,5 0,9 0,6 1,0 0,5 15 DMAX 1,5 1,7 -0,2 1,7 -0,2 16 ZDFinfo 1,5 1,6 -0,1 1,6 -0,1 17 Disney Channel 1,4 1,4 0,0 1,4 0,0 18 ProSieben Maxx 1,4 1,5 -0,1 1,7 -0,3 19 RTLplus 1,3 1,2 0,1 1,3 0,0 20 WDR Fernsehen 1,3 1,1 0,2 1,1 0,2 21 sixx 1,2 1,4 -0,2 1,4 -0,2 22 NDR Fernsehen 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 23 KiKA 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 24 Tele 5 1,0 1,1 -0,1 1,0 0,0 25 Kabel Eins Doku 0,9 1,0 -0,1 0,9 0,0 26 Comedy Central 0,9 1,1 -0,2 1,2 -0,3 27 Phoenix 0,9 0,8 0,1 0,7 0,2 28 BR Fernsehen 0,8 0,8 0,0 0,7 0,1 29 SWR Fernsehen 0,8 0,7 0,1 0,7 0,1 30 mdr Fernsehen 0,8 0,8 0,0 1,0 -0,2 31 arte 0,8 0,9 -0,1 0,8 0,0 32 3sat 0,7 0,8 -0,1 0,8 -0,1 33 TLC 0,7 0,8 -0,1 0,8 -0,1 34 Deluxe Music 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 35 rbb Fernsehen 0,6 0,5 0,1 0,6 0,0 36 One 0,6 0,7 -0,1 0,6 0,0 37 hr fernsehen 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 38 tagesschau24 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 39 sport1 0,5 0,5 0,0 0,7 -0,2 40 N24 Doku 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 41 nickelodeon 0,4 0,4 0,0 0,3 0,1 42 sky Sport Bundesliga (gesamt) 0,3 1,0 -0,7 0,6 -0,3 43 Fox 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 44 Servus TV Deutschland 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 45 Toggo plus 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 46 sky Sport (gesamt) 0,2 0,5 -0,3 0,4 -0,2 47 Voxup 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 48 13th Street 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 49 MTV 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 50 TNT Comedy 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 51 sky Cinema Premieren 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 52 ARD alpha 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 53 TNT Film 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 54 Universal TV 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,1 55 Syfy 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,0 56 sky Sport News 0,1 0,2 -0,1 0,2 -0,1 57 TNT Serie 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 58 Eurosport 0,1 0,3 -0,2 0,3 -0,2 59 sky Cinema Action 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 60 MTV+ 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 61 HGTV 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,0 62 sky Cinema Family 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 63 sky Cinema Best Of 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 64 sky Cinema Special 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 65 Boomerang 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 66 sky Cinema Premieren +24 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 67 RTL Passion 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 68 RTL Crime 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 69 History 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 70 National Geographic Channel 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 71 Romance TV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 72 NatGeo Wild 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 73 Discovery Channel 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 74 sky Krimi 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 75 sky Cinema Fun 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 76 sky One 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 77 Zee.One 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 78 sky Cinema Classics 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 79 sky Atlantic 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 80 Crime + Investigation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Cartoon Network 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 Heimatkanal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 sky Cinema +1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 Geo Television 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 sky Cinema Emotion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 RTL Living 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Durchschnitt der jüngsten 12 Monate // Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK



Auch bei den 14- bis 49-Jährigen belegt die “Tagesschau” des Ersten 11 der Top-20-Plätze der erfolgreichsten Sendungen. Ebenfalls weit oben dabei: ein “ARD extra” und die Ansprache der Bundeskanzlerin. Abseits der Informationsprogramme schafften nur drei “Tatorte”, ein DFB-Pokal-Spiel und vor allem zweimal “The Masked Singer” und die RTL-Show “Pocher vs. Wendler” den Einzug in die Liste:

TV-Quoten im März 2020: Top 20 der 14- bis 49-Jährigen

Platz Sendung Sender Zeit Mio. 1 Tagesschau Das Erste 22.3., 20.00 3,55 2 Tagesschau Das Erste 29.3., 20.00 3,16 3 Tagesschau Das Erste 15.3., 20.00 3,06 4 ARD extra: Die Corona-Lage Das Erste 18.3., 20.15 2,79 5 Ansprache der Bundeskanzlerin ZDF 18.3., 19.30 2,69 6 The Masked Singer ProSieben 24.3., 20.15 2,68 7 Tagesschau Das Erste 18.3., 20.00 2,65 8 The Masked Singer ProSieben 17.3., 20.15 2,65 9 Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig RTL 1.3., 20.15 2,63 10 Tagesschau Das Erste 28.3., 20.00 2,58 11 Tagesschau Das Erste 21.3., 20.00 2,50 12 Tatort: Niemals ohne mich Das Erste 22.3., 20.30 2,45 13 Tagesschau Das Erste 19.3., 20.00 2,39 14 Tatort: Das perfekte Verbrechen Das Erste 15.3., 20.20 2,33 15 Tatort: Krieg im Kopf Das Erste 29.3., 20.30 2,30 16 Tagesschau Das Erste 23.3., 20.00 2,27 17 DFB-Pokal: FC Schalke 04 - FC Bayern München Das Erste 3.3., 20.45 2,24 18 Tagesschau Das Erste 30.3., 20.00 2,21 19 Tagesschau Das Erste 16.3., 20.00 2,20 20 Tagesschau Das Erste 25.3., 20.00 2,18

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK



