#trending // Detective Elliot Stabler In den angespannten Zeiten, die wir derzeit durchleben, tut es auch mal gut, wenn eine Story für die größte Resonanz sorgt, die gar nichts mit Corona zu tun hat. In den USA war das gestern der Fall: “Entertainment Weekly” sammelte sagenhafte 1,13 Mio. Likes & Co. mit “Christopher Meloni’s Elliot Stabler returning for Law & Order: SVU spin-off” ein. Schauspieler Christopher Meloni bzw. seine “Law & Order: SVU”-Figur Detective Elliot Stabler haben offenbar nach vielen Jahren noch extrem viele Fans. Meloni spielte in den Jahren 1999 bis 2011 eine der Hauptrollen in der Krimiserie. In einer neuen zunächst 13-teiligen Serie, einem “SVU”-Spin-Off, wird Meloni bzw. Stabler nun zurückkehren, bzw. dann, wenn Dreharbeiten wieder möglich sind. “Deadline” erzielte mit “Christopher Meloni As ‘SVU’ Character Elliot Stabler To Headline New Dick Wolf Drama Series For NBC” zudem 370.000 Interaktionen, Chris Meloni mit seiner Bestätigung auf Facebook – “He’s back…” innerhalb von vier Stunden 90.000.