ARD und ZDF dominieren den Dienstag, “Die Rosenheim-Cops” holen ihre beste Vorabend-Zahl seit 2016

Angesichts der Absage des eigentlich geplanten Fußball-Länderspiels Deutschland-Italien, das bei RTL gelaufen wäre - und der Corona-bedingten Unterbrechung der "Masked Singer"-Staffel hatten Das Erste und das ZDF am Dienstag leichtes Spiel. Auf den ersten zehn Rängen der Tages-Charts finden sich nur öffentlich-rechtliche Sendungen. Besonders heraus sticht dabei die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops".

Der Dienstag im Gesamtpublikum:

Auf den ersten drei Plätzen der Tages-Charts finden sich erneut Infosendungen: Die 20-Uhr-“Tagesschau” kam im Ersten auf 6,79 Mio. Seher und 19,6%, das anschließende “ARD extra” auf 6,12 Mio. und 17,4%, die 19-Uhr-“heute”-Sendung im ZDF auf 5,75 Mio. und 20,6%. Auch das “heute journal” war mit 5,36 Mio. Neugierigen und 18,0% erfolgreich, ebenso das “ZDF spezial” um 19.25 Uhr mit 4,76 Mio. und 16,1%, sowie “RTL aktuell” mit 4,08 Mio. und 16,0% als stärkstes Programm der Privatsender.

Stärkstes Nicht-Info-Programm war am Dienstag die ZDF-Vorabendserie “Die Rosenheim-Cops”: 5,55 Mio. sahen ab 19.25 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 16,4%. Die 5,55 Mio. sind hier sogar die beste Zuschauerzahl seit über vier Jahren. Zuletzt sahen am 9. Februar 2016 mehr Menschen eine reguläre Folge der Serie. Ausnahme war das Prime-Time-Special am 19. Februar diesen Jahres, das sogar 6,14 Mio. einschalteten.

In der Prime Time lief es für “Um Himmels Willen” am besten: 5,52 Mio. Seher entsprachen hier einem Marktanteil von 15,9% und der besten Zuschauerzahl seit immerhin Februar 2018. “In aller Freundschaft” sahen im Anschluss noch 4,91 Mio. Menschen (14,8%). Ähnliche Zahlen gab es im ZDF für “Der Kommissar und das Meer”: 5,05 Mio. sahen ab 20.30 Uhr zu – 14,7%.

Bei den Privaten setzte sich Sat.1 in der Prime Time an die Spitze: 1,89 Mio. und 2,05 Mio. Leute sahen ab 20.15 Uhr zwei alte Folgen “Navy CIS”, 5,4% und 6,1% reichten für die Marktführerschaft unter den Privatsendern. RTL folgt mit 1,87 Mio. und 6,7% für “Die größten Fernsehmomente der Welt” dahinter, ProSieben kam mit der alten “Masked Singer”-Folge, die wegen Corona-Fällen innerhalb der Produktion statt einer neuen gezeigt wurde, nur auf 1,24 Mio. Seher und 4,0%.

Grandiose Zahlen gab es am Abend noch für Nitro, das mit “James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau” 1,52 Mio. anlockte und damit einen Marktanteil von 4,5% erzielte. Zum Vergleich: Der 12-Monats-Durchschnitt des Senders liegt derzeit bei 1,9%. Nitro gewann damit gegen ProSieben, zudem auch gegen RTLzwei und Vox, wo “Armes Deutschland” und “Hot oder Schrott” 1,46 Mio. und 1,40 Mio. interessierten und Marktanteile von 4,3$ und 4,8% generierten.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 31. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:42 6,795 19,6 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:16:42 00:23:01 6,120 17,4 3 ZDF heute 18:59:46 00:22:54 5,754 20,6 4 ZDF Die Rosenheim-Cops 19:42:27 00:43:18 5,554 16,4 5 ARD UM HIMMELS WILLEN Folge 245 20:39:43 00:46:58 5,517 15,9 6 ZDF heute journal 21:59:55 00:30:17 5,362 18,0 7 ZDF Der Kommissar und das Meer 20:31:19 01:27:47 5,054 14,7 8 ARD In aller Freundschaft Folge 890 21:28:24 00:41:54 4,910 14,8 9 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise-Wie das Virus d. Gesell. verändert 19:26:10 00:12:21 4,761 16,1 10 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 580 17:59:47 00:44:42 4,442 20,7 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:20:31 4,085 16,0 12 ZDF SOKO Köln 18:05:32 00:42:48 3,765 16,9 13 ARD Report München 22:10:18 00:29:04 3,625 13,1 14 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:26 00:43:03 3,425 23,9 15 ZDF heute - in Europa 15:59:00 00:13:56 3,298 23,6 16 ARD WaPo Bodensee Folge 26 18:49:18 00:48:10 3,221 11,6 17 ARD Tagesthemen 22:40:18 00:30:10 3,149 13,8 18 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6981 19:37:51 00:21:46 3,050 9,4 19 ZDF Bares für Rares 15:06:06 00:51:57 3,042 21,6 20 ZDF heute 16:59:56 00:15:10 2,922 19,2

Der Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Im jungen Publikum gewannen ebenfalls die “Tagesschau” und das “ARD extra” den Tag: 2,04 Mio. und 1,37 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen hier zu – 21,1% und 14,3%. Stärkstes Nicht-Info-Programm war “GZSZ” mit 1,31 Mio. und 15,2%, in der Prime Time reichten der RTL-Show “Die größten Fernsehmomente der Welt” 0,93 Mio. und 11,5% für die Marktführerschaft. Vor Sat.1, ProSieben & Co. schob sich dann noch “Armes Deutschland” von RTLzwei mit 0,88 Mio. und sehr starken 9,2%.

Sat.1 kam mit “Navy CIS” ab 20.15 Uhr auf solide 0,76 Mio. und 0,81 Mio., sowie 7,9% und 8,4%, Vox mit “Hot oder Schrott” auf 0,70 Mio. und gute 8,2%. ProSieben hatte mit der alten “Masked Singer”-Ausgabe auch im jungen Publikum keine Chance, blieb mit 0,63 Mio. bei 7,1% hängen und landete damit noch hinter “In aller Freundschaft” (0,64 Mio. / 6,7%). “Um Himmels Willen” sahen vorher im Ersten 0,78 Mio. (8,0%).

Über dem Soll landete um 20.15 Uhr noch kabel eins mit 0,57 Mio. und 5,9% für “The Watch – Nachbarn der 3. Art”. Weit über sein Normalniveau sprang wie im Gesamtpublikum Nitro mit “James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau”: 0,54 Mio. 14- bis 49-Jährige reichten hier für einen tollen Marktanteil von 5,6%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 31. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:42 2,044 21,1 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:16:42 00:23:01 1,373 14,3 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:20:31 1,330 21,7 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6981 19:37:51 00:21:46 1,312 15,2 5 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3406 19:07:30 00:22:08 0,962 13,5 6 RTL DIE GRÖSSTEN FERNSEHMOMENTE DER WELT Folge 2 20:14:56 03:11:04 0,934 11,5 7 ProSieben Galileo 19:10:04 00:48:37 0,905 11,4 8 RTL ZWEI ARMES DEUTSCHLAND - STEMPELN ODER ABRACKERN? Folge 47 20:14:03 01:29:33 0,885 9,2 9 ZDF heute journal 21:59:55 00:30:17 0,858 9,8 10 SAT.1 Navy CIS Folge 356 21:16:33 00:41:51 0,809 8,4 11 ARD UM HIMMELS WILLEN Folge 245 20:39:43 00:46:58 0,776 8,0 12 SAT.1 Navy CIS Folge 355 20:15:41 00:41:21 0,758 7,9 13 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:10 0,751 13,5 14 VOX HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER - SPEZIAL Folge 1 20:14:52 02:55:01 0,695 8,2 15 ZDF heute 18:59:46 00:22:54 0,682 9,9 16 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 19:04:59 00:05:05 0,680 9,9 17 ARD Börse vor acht 19:51:28 00:05:09 0,677 8,1 18 ARD In aller Freundschaft Folge 890 21:28:24 00:41:54 0,642 6,7 19 ProSieben The Masked Singer 20:15:08 02:22:44 0,629 7,1 20 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise-Wie das Virus d. Gesell. verändert 19:26:10 00:12:21 0,622 8,5

