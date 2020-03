trending: Maskenpflicht in Österreich, die Frankfurter Polizei und “Circle of Life”, Parkplätze für Obdachlose

#trending // Parkplätze für Obdachlose

In den USA wurde viel über einen Tweet der Autorin Amanda Mancino-Williams diskutiert. Sie postete ein Foto, das einen Parkplatz in Las Vegas zeigt, auf dem Linien für Social Distancing aufgezeichnet wurden, damit Obdachlose beim Schlafen auf der Straße Abstand halten. Mancino-Williams’ Kommentar: “Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in.” Neben 40.000 Likes und Retweets, es wurden am Abend noch sekündlich mehr, gab es auch tausende Kommentare – meist mit Worten wie “too bad they don’t have any empty hotel rooms nearby…”