DJV kritisiert ARD und ZDF für den Umgang mit Freien in der Corona-Krise

Der DJV hatte Briefe an den ZDF-Intendanten Thomas Bellut und an den ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow (WDR) geschickt, die bislang unbeantwortet geblieben seien. In den Schreiben fordert der DJV unter anderem dazu auf, durch die Corona-Krise verursachte Ausfälle der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzufedern. Viele Freie erlitten aufgrund von abgesagten Veranstaltungen oder Sendungen massive Honorareinbußen. “Von den durch die Beitragsgelder abgesicherten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erwarten wir, dass sie ihrer Verantwortung auch gegenüber ihren Mitarbeitern gerecht werden“, so der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Kleinere Anstalten mit “vorbildlichen Lösungen”

Viele öffentlich-rechtliche Sender beschäftigen genauso viele freie wie angestellte Mitarbeiter. “Die Freien müssen Planungssicherheit haben. Die Kolleginnen und Kollegen haben maßgeblichen Anteil daran, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Informationsauftrag mitten in der Corona-Krise gänzlich und in vollem Umfang erfüllen können“, so Überall weiter.

Kleinere Anstalten wie Radio Bremen, der RBB und der Saarländische Rundfunk hätten bereits vorbildliche Lösungen für ihre Freien gefunden. Überall: “Das sind Beispiele für angemessenes Handeln des Senders gegenüber den Freien. Herr Bellut, Herr Buhrow, davon sollten Sie sich eine Scheibe abschneiden.”

