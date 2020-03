trending: tunesische Polizeiroboter, CDU und CSU, die Corona-Lage in den USA

#trending // die Corona-Lage in den USA

Die dramatischsten Anstiege in Sachen Infektionen mit dem neuen Coronavirus sind derzeit in den USA zu verzeichnen. Die Meldung “The U.S. Now Leads the World in Confirmed Coronavirus Cases” bescherte der “New York Times” innerhalb weniger Stunden am Donnerstagabend deutscher Zeit 284.000 Social-Media-Interaktionen.

Auch wenn die reine Zahl der Infektionen – wie ich oben erläutert habe – eigentlich kaum eine Aussagekraft hat, wird die Situation in den USA teilweise schon dramatisch. Video-Berichte einer New Yorker Notärztin schockierten viele US-Amerikaner. Das reine Video kam auf Facebook und Twitter auf 1,02 Mio. Interaktionen, eingebettet in den Artikel “13 Deaths in a Day: An ‘Apocalyptic’ Coronavirus Surge at an N.Y.C. Hospital” gab es weitere 496.000 Reaktionen. Die “New York Times” veröffentlichte das Video zudem auf YouTube, wo es bereits 1,2 Mio. mal angeschaut wurde.