Bei P7S1 gibt es keine Vorstands-Soap, sondern ein Vorstands-Kettensägenmassaker

Wirtschaftlich betrachtet hat die C-Krise zwei Seiten für die Medien: Einmal gibt es einen drastischen Einbruch bei der Werbung, Purpose- und Dankeschön-Anzeigen hin oder her. Die andere Seite ist, dass zahlreiche Medien extrem gestiegene Abschlüsse bei Digital-Abos melden, wie u.a. eine kleine Umfrage der dpa ergeben hat. Manche Häuser nutzen diesen Effekt nun zu erweiterten Marketing-Maßnahmen. Das Independent-Magazin Katapult etwa verschenkt aktuell Jahresabos, verbunden mit der Bitte, wer es sich noch leisten kann, möge doch ein bezahltes Abonnement abschließen. Der Aufruf zeigt Wirkung:

Gruner + Jahr macht die digitalen Paywall-Tore ganz weit auf und verschenkt bis 30. April alle Digitalausgaben inklusive Stern plus. Ob das auch eine Reaktion ist auf den Ärger, den sich der Stern mit Professor Christian Drosten eingehandelt hat? Der Virologe hatte dem Magazin ein Interview gegeben und dabei sinngemäß gesagt, dass es wichtiger sei, Schulen wieder zu öffnen als Fußball-Stadien. stern.de packte die Aussage, dass laut Drosten Stadien womöglich noch für ein Jahr ohne Zuschauer auskommen müssten, in eine Überschrift und der Prof. ärgerte sich im “Coronavirus Update” Podcast bei NDR Info: Medien müssten mit solchen Zuspitzungen aufhören, sonst würden Wissenschaftler wie er das bald nicht mehr machen. Also, das Erklären. Jetzt ist der Stern ja erstmal gratis und Prof. Drosten und Prof. Kekulé und alle anderen Corona-Erklärer machen hoffentlich weiter.

Auch anderswo ist die Wissenschaft bisweilen nicht zufrieden mit den Medien. Die britische Financial Times bekam auf Twitter ihr Fett weg, weil sie nach Meinung etlicher Wissenschaftler in einer Überschrift eine Annahme in einer Studie als Tatsache hinstellte und der Text (wie bei der FT üblich) hinter einer Paywall stand.

This was terrible reporting by the FT.

And their clickbait headline is worse since the article is behind a paywall.

It essentially takes an assumption of a research paper and suggested that it was what the research concluded.

Here is the actual research https://t.co/Qa8nsl7Zmr pic.twitter.com/194zwnX2q4

— Max Roser (@MaxCRoser) March 26, 2020