Corona-Krise: “Kicker” startet Spenden- und Crowdfunding-Aktion #vereint

Konkret sollen 50 Prozent der Spenden, die dadurch zusammenkommen, als Soforthilfe in den sogenannten “Corona-Nothilfefonds” des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fließen. Die übrigen 50 Prozent gingen, so heißt es, an nach und nach entstehende und langfristige Förderprojekte von Sportvereinen an der Basis. Dafür können Amateurvereine auf www.fussball-crowd.de eigene Fördeprojekte anlegen und bei der Finanzierung auf Unterstützung aus dem dafür aufgesetzten Förderfonds zählen. Die Initiative ist eine Zusammenarbeit von SPM Sportplatz Media mit fairplaid und dem “Kicker”.

bek