Wegen Corona-Krise: Apples nächster iPhone-Launch könnte sich um ein bis zwei Monate verschieben

Die Warnsignale hinsichtlich der Folgen der Corona-Pandemie für Apples Geschäftsentwicklung sind bereits seit Ende Januar zu vernehmen. “Es gibt mehr Unklarheit, es ist eine sehr ungewisse Situation”, hatte sich Apple-CEO Tim Cook vor knapp zwei Monaten gegenüber Analysten in Bezug auf das grassierende Coronavirus ungewohnt sorgenvoll geäußert.

Zwei Wochen später folgte eine Umsatzwarnung. Wegen des Coronavirus erwarte Apple nicht mehr, die ursprünglichen Umsatzziele im März-Quartal zu erfüllen. Dass sich der fast zweimonatige Stillstand in China auf Apples Produktionspläne auswirken könne, war seitdem befürchtet worden.

“Ich würde wetten, dass sich der Launch des nächsten Modells verschiebt”, mutmaßte etwa Jayashankar Swaminatha, Professor an der UNC Kenan-Flagler Business School, gegenüber dem Finanzinformationsdienst CNBC.

In die gleiche Kerbe schlägt nun der amerikanische Bank-Gigant JP Morgan. “Angesichts der Engpässe bei Produkttests und der Prototyp-Modell-Herstellung durch die jüngsten Flugbeschränkungen glauben wir, dass eine Verschiebung des iPhone-Launches von ein bis zwei Monaten tatsächlich passieren könnte. Wir glauben aber nicht, dass eine Verschiebung von ein oder zwei Quartalen wahrscheinlich ist”, schreibt JPMorgan-Analyst Gokul Hariharan in einer Kurzstudie, die CNBC vorliegt.

Stunden später bestätigte der Nikkei Asian Review JP Morgans These. Mit dem Vorgang vertraute Personen hätten der japanischen Tageszeitung mitgeteilt, dass Apple intern diskutierte, den ursprünglich im September avisierten Launch zu verschieben.

