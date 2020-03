trending: sechs Millionen verschwundene Schutzmasken, Markus Söder, Harald Lesch

#trending // sechs Millionen verschwundene Schutzmasken Das Thema fehlende Schutzkleidung für medizinisches Personal ist seit Tagen ein viel diskutiertes in den sozialen Netzwerken. Am Dienstag gab es passend dazu einen Skandal, der einen Text des “Spiegels” an die Spitze der journalistischen Artikel nach Social-Media-Interaktionen gebracht hat: “Coronavirus in Deutschland: Sechs Millionen Schutzmasken spurlos verschwunden” kam auf 43.500 Reaktionen. Auch die “Welt” punktete mit dem Thema, “Sechs Millionen Schutzmasken für Deutschland in Kenia verschwunden” kam dort auf 12.400 Interaktionen. Die Resonanz auf die Meldung ging dabei von verallgemeinernden Kommentaren wie “In Kenia ist mir anno dazumal fast mein gesamtes Gepäck abhanden gekommen” über Theorien, wo die Masken geblieben sein könnten wie “Da hat wohl jemand einen höheren Preis dafür geboten” bis hin zu unsachlicher Fundamentalkritik, wie sie beispielsweise der Gewerkschaftsfunktionär Rainer Wendt äußert: “Irgendwie passt es ins Bild eines Landes, dessen führende politische Vertretung noch letzten Monat signalisierte, dass die ‘Gefahr sehr gering’ sei und man alles im Griff habe.” Herr Wendt wird “letzten Monat” sicher schon alles besser gewusst haben.