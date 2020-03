“Die Quarantäne-WG” verliert gegen “The Masked Singer” viele Zuschauer, “Wer wird Millionär?” trotz neuem Millionär nicht übermäßig stark

RTLs "Quarantäne-WG" mit Jauch, Gottschalk und Pocher hat bereits am zweiten Tag massiv an Zuspruch verloren. Statt 3,27 Mio. sahen nur noch 2,06 Mio. zu. Ein Grund für das Minus war ProSiebens "The Masked Singer", das gegenüber der Vorwoche noch Zuschauer hinzu gewann. Ganz vorn erneut: Nachrichten und Sondersendungen zur Corona-Krise.