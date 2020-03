Buzzfeed: Die Corona-Pandemie wird für die Verlagsbranche schlimmer als die Finanzkrise

Von

Unter dem Titel “Das Coronavirus ist ein Mediensterbe-Ereignis” skizziert BuzzFeed News-Reporter Craig Silverman ein nahezu apokalyptisches Szenario für die Verlagsbranche. “Die Finanzkrise 2008 hat 19 Prozent der Zeitungsumsätze ausradiert – die nie wiederkamen. Das Coronavirus gestaltet sich schlimmer”, schreibt Silverman.

The 2008 financial crisis wiped out 19% of newspaper revenue in the US — and it never came back.

The coronavirus is shaping up to be worse. This is a media extinc tion event and the layoffs and closures have already started:https://t.co/ZNdT4gazIH

— Craig Silverman (@CraigSilverman) March 24, 2020