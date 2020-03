trending: Mathias Döpfner, Lockdown in Großbritannien, “ALBAs tägliche Sportstunde”

#trending // Lockdown in Großbritannien Am Montag verkündete nun auch der britische Premierminister Boris Johnson einschneidende Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Fast alle Geschäfte werden geschlossen, Spazierengehen oder joggen ist nur noch einmal pro Tag erlaubt, Versammlungen von mehr als zwei Personen sind – wie in Deutschland – in der Öffentlichkeit verboten. Die Ankündigung von Johnsons Fernsehansprache bescherte “sky news” mit der Headline “Coronavirus: Boris Johnson to make statement to the country at 8.30pm” 432.000 Interaktionen, die BBC kam mit der News “Strict new curbs on life in UK announced by PM” dann auf 407.000 Reaktionen.