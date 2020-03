Auswirkungen der Corona-Krise: Axel Springer streicht Jahresprognose

Umsätze und operativer Gewinn dürften in allen drei Geschäftsbereichen schlechter ausfallen als bisher gedacht, teilte das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mit. Die Aktionäre sollen für 2019 aus heutiger Sicht dennoch wie geplant eine Dividende von 1,16 Euro erhalten. Die Hauptversammlung, auf der sie darüber abstimmen sollen, wird allerdings verschoben. Statt am 22. April soll sie an einem noch nicht festgelegten Tag in der zweiten Juni-Hälfte stattfinden.

Für 2020 hatte Axel Springer bisher einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres angepeilt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sollte aber wegen erhöhter Investitionen und Abschreibungen schon ohne die Folgen der Coronavirus-Pandemie deutlich zurückgehen. Aus Sicht des Vorstands ist eine hinreichend belastbare konkrete neue Prognose für 2020 derzeit nicht möglich. Für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im Geschäftsjahr 2020 mit einem Rückgang im niedrigen bis mittleren Bereich innerhalb der Spanne zwischen 10 und 20 Prozent gerechnet, hatte Ende Februar, vor der Corona-Pandemie, mitgeteilt (MEEDIA berichtete). Außerdem prüft Springer wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus, ob Hilfen der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. “Wir sehen uns die Entwicklung derzeit genau an und prüfen alle Optionen. Zudem ist auch zu beachten, dass nicht alle Bereiche von Axel Springer gleich stark von der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung betroffen sind. Um mit der aktuellen Sondersituation umzugehen, könnte auch die Anmeldung von Kurzarbeit eine Möglichkeit sein. Bisher haben wir dazu aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen”, erklärt ein Sprecher vergangenen Donnerstag auf Anfrage. tb/dpa Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.