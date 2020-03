Abschied nach fünf Jahren: Marketingchefin Sabine Kloos verlässt Telefónica Deutschland

Sabine Kloos wird Telefónica Deutschland zum 31. März 2020 verlassen. Die derzeitige Marketingchefin wolle sich neuen Aufgaben widmen, heißt es in der Mitteilung. Bereits seit April 2015 verantwortet sie die Marken sowie die Markenkommunikation des Unternehmens. Wer ihre Position übernimmt, ist bislang nicht bekannt. Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand von Telefónica Deutschland, übernimmt die Leitung der Markenkommunikation kommissarisch.

Kloos verantwortete in ihrer Zeit neben O2 auch die Marken Blau, Ay Yildiz und Ortel Mobile und kümmerte sich um die Markenkommunikation von Telefónica Deutschland. In ihrer Zeit rückte sie unter anderem das Thema Entertainment verstärkt in den Fokus: Dazu zählt die seit 2019 laufenden Kampagne “Für mehr O in deinem Leben”.

Laut dem Branchendienst “Horizont” geht Kloos zum norwegischen Telenor-Konzern. Beim in Oslo sitzenden Telekommunikationsanbieter soll sie demnach als Vice President Global Brand beginnen.

