Kölner “Tatort” knackt die 10-Mio.-Marke, die “Tagesschau” davor im Ersten sogar die 12-Mio.-Marke

Die Ausgangsbestimmungen in Corona-Zeiten treiben die Deutschen verstärkt vor die Fernseher. Mit 10,88 Mio. Zuschauern war der Kölner "Tatort: Niemals ohne mich" der erfolgreichste Fall der Reihe im bisherigen Jahr 2020, die 20-Uhr-"Tagesschau" sahen im Ersten vorher sogar 12,24 Mio. Menschen. Im jungen Publikum punktete zudem ProSieben mit der ersten Folge der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian".

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

Mit 12,24 Mio. Zuschauern (30,3%) war die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten die erfolgreichste “Tagesschau”-Ausgabe seit der Fußball-WM 2018, als es in Halbzeit-Pausen von Spielen vereinzelt ein noch größeres Publikum gab. Zusammen mit den Ausstrahlungen in den Dritten, bei 3sat, Phoenix & Co. sahen um 20 Uhr laut “DWDL.de” sogar 18,8 Mio. zu. Ein erneuter Beweis dafür, wie groß das Informationsinteresse der Deutschen in Corona-Krisenzeiten ist.

Nicht nur die 20-Uhr-“Tagesschau” stieß auf großes Interesse, auch weitere Info-Programme waren extrem erfolgreich: “heute” sahen um 19 Uhr im ZDF 6,90 Mio. Menschen (21,0%), das folgende “ZDF spezial” ab 19.15 Uhr 7,15 Mio. (21,0%), “Anne Will” kam ab 22 Uhr auf 6,90 Mio. Zuschauer und 19,3%, das “heute journal” im ZDF ab 21.55 Uhr auf 5,28 Mio. und 16,3%, das “maybrit illner Corona spezial” ab 22.35 Uhr immerhin auf 3,07 Mio. und 13,3%.

Doch nicht nur Informationen sind begehrt, auch Unterhaltung zum Ablenken von den Corona-Nachrichten. So war der Kölner “Tatort: Niemals ohne mich” mit 10,88 Mio. Zuschauern der bislang erfolgreichste Fall des Jahres 2020, der Marktanteil lag bei 27,6%. “Inga Lindström: Liebe verjährt nicht” erreichte immerhin 5,55 Mio. Leute und 14,1%. Die “Star Wars”-Serie “The Mandalorian”, die ihre Vorab-Premiere bei ProSieben feierte, bevor sie bei Disney+ regulär startet, sahen ab 20.15 Uhr 3,53 Mio. Menschen (8,6%), “Star Wars: Die letzten Jedi” ab 20.50 Uhr dann 2,66 Mio. (8,6%).

Sat.1 kam mit “The Voice Kids” auf 2,50 Mio. Zuschauer und 6,7%, Vox mit “Kitchen Impossible” auf 2,32 Mio. und 7,1%, RTL mit “Dirty Dancing” auf 2,03 Mio. und 5,2%. Abseits der Sender tat sich erneut ntv hervor: Die Pressekonferenz von Angela Merkel zu den neuen Corona-Maßnahmen sahen dort ab 17.35 Uhr 2,12 Mio. Menschen, der Marktanteil lag bei herausragenden 7,6%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 22. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:29:47 12,243 30,3 2 ARD Tatort: Niemals ohne mich 20:29:41 01:28:27 10,883 27,6 3 ZDF ZDF spezial: Ein Virus regiert - Politik im Krisenmodus 19:15:48 00:25:36 7,146 21,0 4 ZDF heute / Wetter 18:59:53 00:15:55 6,905 21,0 5 ARD Anne Will 21:58:08 01:03:35 5,748 19,3 6 ARD TAGESSCHAU - EXTRA 17:14:53 00:42:44 5,618 21,3 7 ZDF Inga Lindström: Liebe verjährt nicht 20:28:05 01:27:55 5,550 14,1 8 ZDF heute journal / Wetter 21:56:50 00:40:17 5,280 16,3 9 ZDF Terra X: Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen 19:44:03 00:43:12 5,134 13,3 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:45 5,026 16,1 11 ZDF Terra Xpress Spezial: Corona - Wie ist die Lage 18:29:56 00:28:57 3,844 13,0 12 ZDF heute 16:59:16 00:09:52 3,575 16,1 13 ProSieben The Mandalorian 20:14:49 00:34:40 3,530 8,6 14 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 6 19:07:06 00:46:17 3,502 10,0 15 ARD Tagesthemen 23:02:45 00:28:01 3,466 16,1 16 ZDF maybrit illner Corona spezial 22:37:07 00:59:16 3,068 13,3 17 ARD Tagesschau 13:15:33 00:15:01 2,904 16,9 18 ARD Weltspiegel 19:19:55 00:37:27 2,876 8,3 19 ZDF ZDF.reportage: Die Virus-Krise 17:46:09 00:43:07 2,845 10,3 20 ZDF Bares für Rares - Lieblingsstücke 14:09:52 02:19:38 2,785 15,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum sorgte die 20-Uhr-“Tagesschau” für extreme Zuschauerzahlen: 3,55 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen allein im Ersten zu, der Marktanteil lag bei 27,4%. Auch hier ist das die beste “Tagesschau”-Zahl seit der Fußball-WM 2018. Den “Tatort” schalteten im Anschluss noch 2,45 Mio. (19,7%) ein, ein “Tagesschau Extra” von 17.15 Uhr komplettiert mit 1,88 Mio. jungen Zuschauern und 23,1% die Top 3 des Tages.

Abseits der drei ARD-Sendungen tat sich bei den jungen Zuschauern ProSiebens Vorab-Premiere von “The Mandalorian” hervor: 1,87 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten ihr 14,2%. “Star Wars: Die letzten Jedi” kam danach auf 1,24 Mio. und 12,7%. Starke Zahlen gab es mit 1,43 Mio. und 13,7% zudem für “Kitchen Impossible” bei Vox. RTL erreichte mit “Dirty Dancing” 1,08 Mio. und 8,7%, Sat.1 mit “The Voice Kids” 0,95 Mio. und 8,1%, das ZDF mit “Inga Lindström” 0,76 Mio. und 6,2%.

Bei den jungen Zuschauern war ntv mit der Merkel-Pressekonferenz sogar noch erfolgreicher als insgesamt: Genau 1,00 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag bei 11,4%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 22. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:29:47 3,553 27,4 2 ARD Tatort: Niemals ohne mich 20:29:41 01:28:27 2,445 19,7 3 ARD TAGESSCHAU - EXTRA 17:14:53 00:42:44 1,880 23,1 4 ProSieben The Mandalorian 20:14:49 00:34:40 1,867 14,2 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:45 1,611 18,4 6 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 7 20:14:50 02:50:05 1,428 13,7 7 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 6 19:07:06 00:46:17 1,369 13,6 8 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:45 00:17:11 1,276 10,7 9 ZDF ZDF spezial: Ein Virus regiert - Politik im Krisenmodus 19:15:48 00:25:36 1,248 13,1 10 ProSieben Star Wars: Die letzten Jedi 20:49:56 02:17:49 1,237 12,7 11 ARD Anne Will 21:58:08 01:03:35 1,115 11,9 12 ZDF heute / Wetter 18:59:53 00:15:55 1,093 12,1 13 RTL DIRTY DANCING 20:14:59 01:32:51 1,076 8,7 14 N-TV LIVE - REDE MERKEL 17:33:48 00:18:35 1,004 11,4 15 SAT.1 BILD Corona Spezial 19:49:52 00:05:32 1,002 9,7 16 SAT.1 The Voice Kids 20:17:04 01:53:22 0,953 8,1 17 ZDF Terra X: Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen 19:44:03 00:43:12 0,949 7,9 18 SAT.1 The Biggest Loser 17:24:46 01:50:32 0,896 10,3 19 SAT.1 Harry Potter und die Kammer des Schreckens Wdh 14:28:38 02:23:27 0,888 15,7 20 ZDF heute journal / Wetter 21:56:50 00:40:17 0,877 8,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Hier noch die Top-20-Sendungen vom Wochenende:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 21. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:19:42 9,858 26,9 2 ARD Unsere wunderbaren Jahre Folge 2 20:19:42 01:31:32 6,801 18,5 3 ZDF heute 18:59:47 00:24:46 6,780 22,7 4 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise in Deutschland - Leben auf Distanz 19:33:27 00:41:23 5,368 15,8 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:31 4,625 16,8 6 ZDF Der Quiz-Champion 20:15:39 02:59:57 4,517 13,3 7 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 20 20:14:47 02:13:24 3,935 11,4 8 ZDF heute journal / Wetter 23:15:58 00:19:56 3,853 16,0 9 ZDF SOKO Wien 18:05:53 00:43:20 3,614 14,6 10 ARD Die Informantin - Der Fall Lissabon 21:52:51 01:28:52 3,055 10,0 11 ARD Tagesschau 17:50:00 00:06:55 2,888 13,2 12 ZDF heute Xpress 16:58:22 00:05:34 2,876 15,3 13 ZDF Bares für Rares 16:02:54 00:52:14 2,867 16,0 14 ZDF Länderspiegel 17:03:56 00:30:14 2,867 14,3 15 ARD Brisant 17:10:30 00:33:58 2,657 13,0 16 ZDF plan b: Obst ohne Gift 17:34:29 00:29:58 2,532 11,7 17 ARD Tagesthemen 23:23:21 00:19:55 2,511 11,2 18 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:06:51 00:48:35 2,453 7,5 19 RTL Take Me Out Folge 1 23:03:39 00:50:12 2,316 10,2 20 ARD Sportschau 17:59:29 00:24:47 2,273 9,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 21. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:19:42 2,498 23,6 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 20 20:14:47 02:13:24 1,621 15,5 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:31 1,411 19,2 4 ProSieben Schlag den Star 20:14:59 03:01:43 1,327 13,6 5 ZDF heute 18:59:47 00:24:46 1,195 14,9 6 SAT.1 Harry Potter und die Kammer des Schreckens 20:14:30 02:25:28 1,179 11,5 7 RTL Take Me Out Folge 1 23:03:39 00:50:12 1,176 15,3 8 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise in Deutschland - Leben auf Distanz 19:33:27 00:41:23 1,142 12,1 9 ZDF Der Quiz-Champion 20:15:39 02:59:57 1,001 9,7 10 ZDF heute journal / Wetter 23:15:58 00:19:56 0,913 11,3 11 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:06:51 00:48:35 0,890 10,0 12 ProSieben Galileo 19:05:00 00:54:04 0,875 9,9 13 ARD Unsere wunderbaren Jahre Folge 2 20:19:42 01:31:32 0,858 8,0 14 VOX DIE PFERDEPROFIS Folge 6 19:11:36 00:48:29 0,812 9,1 15 ProSieben NEWSTIME 18:00:00 00:10:52 0,802 12,6 16 VOX HUNDKATZEMAUS Folge 12 18:00:00 00:56:41 0,755 11,1 17 VOX 96 HOURS - TAKEN 2 20:15:00 01:23:52 0,711 6,6 18 ProSieben Two and a Half Men 17:34:28 00:19:19 0,672 10,9 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:12:12 00:20:04 0,662 10,1 20 RTL HOTEL VERSCHMITZT - AUF DIE OHREN, FERTIG, LOS! Folge 3 00:03:48 00:46:21 0,662 14,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 20. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:14 6,859 18,5 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:14 00:30:32 6,475 17,2 3 ZDF Der Alte 20:15:02 00:57:53 6,247 16,7 4 ZDF heute 18:59:39 00:23:52 5,953 19,8 5 ARD Praxis mit Meerblick - Familienbande 20:46:19 01:28:34 5,097 14,4 6 ZDF heute-show 22:30:48 00:36:10 5,058 18,4 7 ZDF Letzte Spur Berlin 21:14:21 00:43:48 5,036 14,3 8 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise - Eingeschränkte Freiheit 19:32:37 00:41:35 4,953 14,3 9 RTL LET' S DANCE Folge 4 20:15:03 03:05:12 4,914 16,5 10 ZDF heute journal 21:58:59 00:29:43 4,625 14,4 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:21:16 4,488 16,1 12 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 573 17:59:19 00:45:03 4,142 17,4 13 ZDF SOKO Kitzbühel 18:04:14 00:42:57 4,076 16,6 14 ARD Tagesthemen 22:16:48 00:30:27 3,936 13,2 15 ZDF Leute heute 17:49:25 00:11:26 3,573 17,2 16 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:49 00:42:42 3,553 22,4 17 ZDF heute - in Europa 15:58:17 00:14:33 3,365 22,1 18 ZDF heute 16:59:42 00:15:17 3,353 18,9 19 ZDF hallo deutschland 17:14:59 00:34:19 3,217 16,9 20 ZDF Bares für Rares 15:05:25 00:52:12 3,171 21,4

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 20. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:14 2,161 19,7 2 RTL LET' S DANCE Folge 4 20:15:03 03:05:12 1,966 21,8 3 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:14 00:30:32 1,906 17,5 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:21:16 1,487 20,6 5 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6974 19:38:52 00:21:42 1,486 14,8 6 ZDF heute-show 22:30:48 00:36:10 1,373 16,2 7 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:05:37 00:28:04 1,157 26,3 8 ZDF heute journal 21:58:59 00:29:43 1,131 11,3 9 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3399 19:08:05 00:22:07 0,971 11,8 10 SAT.1 HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN 20:20:44 02:24:40 0,914 9,5 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:10:39 0,904 13,8 12 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:54 00:20:30 0,903 8,4 13 ProSieben Galileo 19:09:58 00:48:52 0,884 9,6 14 ARD Praxis mit Meerblick - Familienbande 20:46:19 01:28:34 0,864 8,2 15 ZDF heute 18:59:39 00:23:52 0,826 10,5 16 ProSieben GODZILLA 20:15:28 01:51:23 0,794 7,7 17 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise - Eingeschränkte Freiheit 19:32:37 00:41:35 0,789 8,0 18 ARD Tagesthemen 22:16:48 00:30:27 0,752 8,1 19 ZDF Letzte Spur Berlin 21:14:21 00:43:48 0,630 6,0 20 ProSieben NEWSTIME 18:01:03 00:10:28 0,628 11,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

