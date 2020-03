Corona-Krise: BR legt Radiosender zusammen, ARD streicht Sendungen in den Dritten

So nimmt laut “Berliner Zeitung” der WDR die Comedy-Sendung “Dittsche” mit Olli Dittrich aus dem Programm, der NDR streicht das Medienmagazin “Zapp”. Beim RBB entfallen das “Heimatjournal” und die “Abendshow”. Der HR setzt ab kommender Woche laut dwdl.de die Magazine “defacto”, “MEX” und “Alles Wissen” vorübergehend aus.

Beim BR gab es am Donnerstagvormittag offenbar drei bestätigte Krankheitsfälle. Positiv getestet wurde laut t-online.de auch eine Moderatorin, die mit rund 30 Kollegen aus dem Team von B5 aktuell Kontakt hatte. Deshalb seien nun neun Redaktionsmitglieder in Quarantäne, weitere in Beobachtung. Auch Mitarbeiter der Technik seien nach Kontakt mit der Moderatorin in Quarantäne.

Im Sender soll es als “Wunder” bezeichnet worden sein, dass B5 am Morgen auf Sendung gegangen ist. Das dezimierte Team könne den Sendebetrieb nicht alleine weiter aufrechterhalten, weshalb das Nachrichtenprogramm bis auf weiteres mit B2 zusammengelegt wurde.

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.