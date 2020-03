Corona führt zu ungewöhnlichen Quotencharts: “Kontraste” mit mehr jungen Zuschauern als RTL, Sat.1, Vox & Co.

Stellen wir uns jemanden vor, der nicht mitbekommen hat, welches Thema die Deutschen bzw. die Welt derzeit beschäftigt: Er würde die aktuellen Quoten-Charts nicht verstehen: Das ARD-Politmagazin "Kontraste" kam am Donnerstag beispielsweise auf mehr 14- bis 49-Jährige als sämtliche Prime-Time-Programme von RTL, Sat.1, Vox, usw. Lediglich ProSieben lag mit "Germany's next Topmodel" noch knapp davor.

Der Donnerstag im Gesamtpublikum:

Auf den ersten sechs Plätzen der Quotencharts fanden sich am Donnerstag ausschließlich aktuelle Info-Programme: Das “ARD extra: Die Corona-Lage” schalteten 8,29 Mio. (22,5%) ein, die 20-Uhr-“Tagesschau” kam vorher im Ersten auf 7,54 Mio. (21,2%). “Kontraste” folgt mit rekordverdächtigen 6,77 Mio. Sehern und 19,1% vor der 19-Uhr-“heute”-Sendung mit 6,17 Mio. Zuschauern und 21,1%, dem “heute journal” mit 5,21 Mio. und 18,9%, sowie dem “ZDF spezial: Corona-Krise – Schock für die Reisebranche” mit 5,19 Mio. und 16,4%.

Stärkstes Nicht-Info-Programm war “Der Kroatien-Krimi”, den im Ersten ab 21.05 Uhr 5,18 Mio. Menschen eingeschaltet haben, der Marktanteil lag bei 16,4%. ZDF-Film “Annie – kopfüber ins Leben” folgt direkt dahinter mit 5,03 Mio. Sehern und 14,7%. Auch das erfolgreichste Programm der Privatsender war eine Info-Sendung: “RTL aktuell” lockte 4,28 Mio. Leute an – 15,9%. In der Prime Time lag bei den Privaten “Germany’s next Topmodel” vorn: 2,27 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen hier 7,1%.

Bei RTL sahen unterdessen 2,21 Mio. (6,1%) “Der Lehrer”, Vox erreichte 1,78 Mio. (5,3%) mit “Ant-Man”, Sat.1 1,61 Mio. (4,8%) mit “Monsieur Claude und seine Töchter”.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 19. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:32 00:20:07 8,291 22,5 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:32 7,543 21,2 3 ARD KONTRASTE 20:35:39 00:29:14 6,765 19,1 4 ZDF heute 18:59:46 00:21:07 6,168 21,1 5 ZDF heute journal 21:58:49 00:31:57 5,211 17,9 6 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Schock für die Reisebranche 19:24:36 00:12:04 5,189 16,4 7 ARD Der Kroatien-Krimi: Tränenhochzeit 21:06:07 01:26:56 5,183 16,4 8 ZDF Annie - kopfüber ins Leben 20:29:24 01:28:46 5,034 14,7 9 ZDF Notruf Hafenkante 19:40:06 00:42:47 4,416 12,6 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:22:25 4,284 15,9 11 ZDF SOKO Stuttgart 18:05:04 00:42:56 4,225 18,4 12 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 572 18:00:02 00:44:52 4,106 18,5 13 ZDF maybrit illner 22:32:47 01:04:00 3,858 19,4 14 ARD Tagesthemen 22:35:18 00:31:59 3,799 17,2 15 ZDF heute - in Europa 15:58:37 00:13:50 3,114 23,8 16 ZDF heute 16:59:48 00:15:08 3,082 20,2 17 ZDF Leute heute 17:47:13 00:12:00 3,063 16,3 18 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:18 00:42:52 3,027 22,1 19 ZDF Bares für Rares 15:05:38 00:52:12 2,986 22,8 20 ZDF hallo deutschland 17:14:56 00:31:44 2,949 17,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum finden sich die drei Info-Sendungen des Ersten weit vorn in den Quotencharts: Die 20-Uhr-“Tagesschau” gewann dort mit 2,39 Mio. 14- bis 49-Jährige und 22,2% den Tag, das “ARD extra” folgt mit 2,15 Mio. und 19,1% dahinter und “Kontraste” kam ab 20.35 Uhr noch auf 1,47 Mio. und 13,7%.

Die einzige Sendung, die sich zwischen das ARD-Trio schob, war “Germany’s next Topmodel” mit 1,51 Mio. jungen Zuschauern und 15,7%. Erst hinter “Kontraste” & Co. folgen sämtliche anderen Prime-Time-Programme der Privaten: “Der Lehrer” sahen bei RTL 1,29 Mio. (11,8%), “Sekretärinnen” danach noch 0,96 Mio. (9,6%). Vox erreichte mit “Ant-Man” 0,80 Mio. 14- bis 49-Jährige und 8,0%, Sat.1 mit “Monsieur Claude und seine Töchter” nur 0,60 Mio. und 6,0%. RTLzwei folgt mit 0,53 Mio. und 5,1% für “Hartes Deutschland”, richtig mies lief es für “Rosins Restaurants” bei kabel eins: 0,41 Mio. junge Menschen entsprachen schwachen 4,0%.

Klar über dem Soll landete am Abend noch Super RTL mit “CSI: Miami”: In der Prime Time sahen zwischen 0,26 Mio. und 0,30 Mio. 14- bis 49-Jährige drei Folgen der Serie, die Marktanteile lagen bei 2,5% bis 3,3%. Ähnlich sah es bei Nitro mit “Law & Order: SVU” aus: Bis zu 0,26 Mio. sahen hier zu – Marktanteile von bis zu 3,2%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 19. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:32 2,386 22,2 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:32 00:20:07 2,151 19,1 3 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:15:23 02:04:49 1,514 15,7 4 ARD KONTRASTE 20:35:39 00:29:14 1,465 13,7 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:49 00:22:25 1,382 20,0 6 RTL DER LEHRER Folge 810 20:14:59 00:45:50 1,287 11,8 7 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6973 19:38:57 00:21:26 1,176 12,2 8 ZDF heute journal 21:58:49 00:31:57 1,112 12,7 9 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:54:59 00:25:27 1,033 9,7 10 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 210 21:15:01 00:23:33 0,956 9,6 11 ProSieben Galileo 19:10:11 00:49:14 0,886 10,0 12 ZDF heute 18:59:46 00:21:07 0,859 11,4 13 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3398 19:09:12 00:22:11 0,842 10,5 14 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Schock für die Reisebranche 19:24:36 00:12:04 0,816 9,7 15 VOX Ant-Man 20:15:00 01:44:26 0,805 8,0 16 RTL SCHWESTER, SCHWESTER - HIER LIEGEN SIE RICHTIG! Folge 110 21:45:12 00:22:27 0,797 8,6 17 ProSieben NEWSTIME 18:00:00 00:10:54 0,746 14,7 18 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:25 00:10:42 0,710 12,0 19 ZDF maybrit illner 22:32:47 01:04:00 0,706 12,3 20 SAT.1 Monsieur Claude und seine Töchter 20:24:34 01:30:01 0,604 6,0

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

