Axel Springer: Philipp Spatz wird Director Marketing der “Bild”-Gruppe

Derzeit ist der 32-Jährige Referent des CFO/CHRO von Axel Springer. In seiner neuen Rolle trägt er die Verantwortung für die Markenkommunikation bei “Bild”, Bild am Sonntag”, der “B.Z.” sowie zusätzlich für die Teams Media, Produktion & Layout und das Team Gewinnspiele. Dies teilte Axel Springer am Freitag mit.

Getrennte Wege gehen wiederum Alice Schmalzl und Axel Springer. Die bisherige Leiterin der Marken Kommunikation für die Zeitung der “Bild”-Gruppe möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, wie es heißt. Sie verlässt das Unternehmen Ende März und soll in die USA gehen.

tb

