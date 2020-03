trending: “L’essentiel” und Lidl, Cash für US-Amerikaner, die PS5

#trending // Cash für US-Amerikaner In den USA waren angekündigte Geldgeschenke eins der Top-Themen in den sozialen Netzwerken. So soll jeder Amerikaner im April und Mai einen Scheck mit Corona-bedingten Geldzuwendungen vom Staat bekommen. Um 500 Milliarden US-Dollar soll es dabei gehen. “NBC News” sammelte mit dem Artikel “Americans would get two checks under Treasury Department proposal” innerhalb weniger Stunden 871.000 Likes & Co. auf Facebook und Twitter ein, “CNBC” erreichte mit “Bernie Sanders calls for monthly $2,000 payment to every US household during coronavirus crisis” 278.000.