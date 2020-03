trending: “Wohlstandstrotz” und “asoziales Verhalten”, Chris Martin und #TogetherAtHome, Edward Hopper

#trending // Edward Hopper Die Gemälde des US-amerikanischen Malers Edward Hopper zeigten bereits Mitte des 20. Jahrhunderts die Einsamkeit von Menschen. In die aktuelle Zeit, in der Einsamkeit quasi verordnet wird, damit sich möglichst wenige Menschen mit dem Coronavirus anstecken, passen Hoppers Bilder, als wären sie gerade erst gemalt worden. Autor Michael Tisserand fiel das auf, sein Tweet “we are all edward hopper paintings now” sammelte bereits 252.000 Likes und Retweets ein. we are all edward hopper paintings now pic.twitter.com/gpcmSiavkD — Michael Tisserand (@m_tisserand) March 16, 2020