Noch erfolgreicher als in Staffel 1: “The Masked Singer” springt schon über die 4-Mio.-Marke

Sehr starker Abend für die ProSieben-Show "The Masked Singer": Mit 4,13 Mio. Zuschauern sprang sie bereits in der zweiten Woche über die 4-Mio.-Marke, etwas das ihr in der ersten Staffel nur im Finale gelang. Auf den ersten fünf Plätzen der Tages-Charts finden sich aber ausschließlich Nachrichtensendungen und Specials zum Coronavirus.