homeoffice: So skurril wird zu Hause gearbeitet

Ob aus Solidarität oder Langeweile: Das Coronavirus bringt die Twitter-Gemeinde dazu, sich von ihrer privaten Seite zu zeigen. Unter #homeofficechallenge oder einfach #homeoffice lässt einen interessanten Blick in die vernetzten Arbeitsstuben dieser Welt zu. Dabei reicht die Bandbreite der Bilder von spartanischen Tisch-Stuhl-Laptop-Kombos bis hin zu gemütlichen Orten.

Die Hashtags bieten aber auch Platz für Memes und andere Skurrilitäten. Wir haben ein paar interessante Tweets dazu gesammelt.

Der Klassiker unter den Homeoffices: Laptop, Schreibtisch, Kaffee.

Oldie, but Goldie: Wenn die Lieben die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht bringen.

Es kann aber noch schlimmer kommen.

Can we do a WFH workspace setup thread, unglamorous edition?

My partner and I are both working from our studio apartment. My setup is a chair in front of the front door and my desk is our clothes hamper. pic.twitter.com/5rVaqgkjjw

— Jules Forrest (@julesforrest) March 13, 2020