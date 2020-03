TV-Konsum in Corona-Zeiten: “Tagesschau” und “heute” gewinnen den Tag, “Hart aber fair” mit bester Zahl seit 2016, Merkel-PK holt bei ntv 10,7%

Von

Der Montag im Gesamtpublikum:

In der Top Ten der meistgesehenen TV-Sendungen des Tages fanden sich am Montag sieben aktuelle Info-Programme. Am erfolgreichsten: Die 20-Uhr-“Tagesschau” sahen im Ersten 7,54 Mio. Menschen (21,5%), “heute” im ZDF um 19 Uhr 5,78 Mio. (20,5%), “Hart aber fair – extra” 5,39 Mio. (16,1%). “Hart aber fair” war damit so populär wie seit Oktober 2016 nicht mehr. Damals setzte eine “Hart aber fair”-Sendung den Film “Terror – Ihr Urteil” fort, lockte damit sogar 6,31 Mio. Menschen an bzw. hielt sie am Fernseher. Tolle Quoten gab es um 22.50 Uhr auch für den Auftakt des Doku-Zweiteilers “Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte”: 2,05 Mio. sahen im Ersten zu, der Marktanteil lag bei 14,5%.

Stärkstes Nicht-Info-Programm war am Montag der ZDF-Film “Im Schatten der Angst” mit 5,09 Mio. Zuschauern und 14,7% vor “Wer wird Millionär?” mit 4,79 Mio. und 14,2%. Vor alle anderen Privatsender schob sich dann um 20.15 Uhr “Inspector Barnaby”: 2,28 Mio. Menschen sahen bei zdf_neo zu, der Marktanteil lag bei 6,6%. Eine weitere Folge kam danach mit 2,03 Mio. Zuschauern sogar auf 8,2%. kabel eins folgt in der 20.15-Uhr-Tabelle mit 1,61 Mio. “Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben”-Sehern (Marktanteil: 4,8%), ProSieben erreichte mit zweimal “Young Sheldon” 1,20 Mio. und 1,21 Mio. Leute, Sat.1 mit “Big Brother” auch nur 1,20 Mio. (3,6%).

Die Mio.-Marke knackte am Montag auch ntv einmal: 1,04 Mio. sahen dort um 18.20 Uhr das “News Spezial” zur Corona-Krise, nachdem die Pressekonferenz mit Angela Merkel vorher bereits 0,91 Mio. Leute interessierte.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 16. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:52 7,535 21,5 2 ZDF heute 18:59:50 00:22:51 5,784 20,5 3 ARD Hart aber fair - extra 20:15:52 01:59:18 5,392 16,1 4 ZDF Im Schatten der Angst 20:15:09 01:28:32 5,095 14,7 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 131 20:15:02 01:28:23 4,794 14,2 6 ARD Tagesthemen 22:16:08 00:32:37 4,776 19,8 7 ZDF ZDF spezial: Grenzen zu, Schulen dicht – Der neue Alltag 19:31:45 00:42:34 4,629 14,2 8 ZDF heute journal 21:44:41 00:30:38 4,541 15,0 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:22:27 4,173 16,2 10 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 569 17:59:10 00:45:02 3,811 18,1 11 ZDF SOKO München 18:04:57 00:42:55 3,238 14,7 12 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6970 19:39:04 00:21:49 3,056 9,3 13 ARD Großstadtrevier Folge 446 18:48:45 00:48:32 2,808 10,0 14 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:45 00:42:33 2,763 23,5 15 ZDF Leute heute 17:47:14 00:12:03 2,632 15,1 16 ZDF heute - in Deutschland 15:58:24 00:13:36 2,596 23,5 17 ZDF hallo deutschland 17:15:25 00:31:17 2,538 16,8 18 ZDF heute 16:59:28 00:15:57 2,537 18,9 19 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3396 19:08:54 00:22:00 2,452 8,4 20 ZDF Bares für Rares 15:05:22 00:52:15 2,349 20,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Montag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum dominierten die Info-Sendungen. Hier finden sich sogar auf den ersten vier Plätzen aktuelle Programme: Die 20-Uhr-“Tagesschau” gewann mit 2,20 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 21,3% vor “Hart aber fair – extra”, das 1,46 Mio. auf 14,7% hievten. “RTL aktuell” kam auf 1,38 Mio. und 21,2%. die “Tagesthemen” später auf 1,33 Mio. und 18,6%.

Über die Mio.-Marke sprangen ansonsten noch “Wer wird Millionär?” mit 1,31 Mio. und 13,1%, sowie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 1,31 Mio. und 14,1%. Deutlich dahinter landete ProSieben mit zwei Folgen “Young Sheldon”: Die neue Episode kam um 20.15 Uhr auf 0,84 Mio. 14- bis 49-Jährige und 8,1%, die alte um 20.45 Uhr auf fast identische 0,86 Mio. und 8,3%.

Enttäuschend lief es erneut für Sat.1 und “Big Brother”: Nur 0,64 Mio. junge Menschen interessierten sich um 20.15 Uhr für die Show, der Marktanteil lag bei schwachen 6,5%. Damit landete Sat.1 um 20.15 Uhr auch noch hinter dem ZDF-Film “Im Schatten der Angst” (0,67 Mio. / 6,6%) und angesichts der dritten Nachkommastelle auch noch hinter “Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben” von kabel eins mit ebenfalls 0,64 Mio. und 6,5%. RTLzwei erreichte mit “Die Geissens” 0,43 Mio. und 4,2%, sowie 0,36 Mio. und 3,8%, Vox mit mit “Goodbye Deutschland!” 0,40 Mio. und 5,3%.

Herausragende Zahlen gab es wieder für ntv: Die Pressekonferenz von Angela Merkel zu den neuesten Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus sahen dort ab 17,55 Uhr 0,53 Mio. 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei unglaublichen 10,7%. Das anschließende “News Spezial” kam danach sogar auf 0,59 Mio. und 11,1%, die “Nachrichten” um 18.30 Uhr noch auf 0,51 Mio. und 9,1%. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,2% lag ntv ungefähr beim dreifachen Normalniveau der jüngsten 12 Monate.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:52 2,196 21,3 2 ARD Hart aber fair - extra 20:15:52 01:59:18 1,461 14,7 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:22:27 1,382 21,2 4 ARD Tagesthemen 22:16:08 00:32:37 1,332 18,6 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 131 20:15:02 01:28:23 1,311 13,1 6 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6970 19:39:04 00:21:49 1,309 14,1 7 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:57:31 00:24:49 0,984 9,7 8 ZDF heute journal 21:44:41 00:30:38 0,917 10,3 9 ZDF ZDF spezial: Grenzen zu, Schulen dicht – Der neue Alltag 19:31:45 00:42:34 0,907 9,9 10 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3396 19:08:54 00:22:00 0,904 12,0 11 ProSieben Young Sheldon 20:43:26 00:18:13 0,864 8,3 12 ProSieben Young Sheldon 20:15:00 00:20:13 0,841 8,1 13 ZDF heute 18:59:50 00:22:51 0,838 11,6 14 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:06 0,821 14,6 15 ProSieben Galileo 19:12:15 00:46:55 0,799 9,4 16 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 22:15:07 00:57:42 0,772 12,2 17 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 19:05:12 00:07:03 0,715 9,9 18 ProSieben The Big Bang Theory 21:09:38 00:20:31 0,682 6,7 19 ZDF Im Schatten der Angst 20:15:09 01:28:32 0,675 6,6 20 Kabel Eins Stirb Langsam - Ein guter Tag zum Sterben 20:14:32 01:30:31 0,638 6,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

