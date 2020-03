trending: die Bundesregierung, Arnold Schwarzenegger, Pinguine und ein Hai

Auf unterhaltsame Art und Weise hat Arnold Schwarzenegger in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um bei der Eindämmung des Coronavirus zu helfen. Zusammen mit einem Pony und einem Esel sitzt er in der Küche und erzählt in die Kamera. Stolze 10,6 Millionen mal wurde das Video auf Twitter angeschaut, bekam mehr als 420.000 Likes und Retweets. Auf Facebook gab es 6,1 Millionen Views und 233.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Instagram 3,3 Mio. Abrufe und 550.000 Likes.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

