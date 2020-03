trending: CureVac und Dietmar Hopp, Matt Colvins Desinfektionsmittel, “Kindergartenblock”, “Vorschulblock”, “Übungsheft” und mehr

#trending // Matt Colvins Desinfektionsmittel

Einen noch viel größeren Aufreger gab es in den USA um einen 36-jährigen Mann aus Tennessee: Matt Colvin. Der Grund: Wie die “New York Times” berichtet, kaufte Colvin in den vergangenen 14 Tagen in Tennessee und dem angrenzenden Kentucky großflächig Desinfektionsmittel für die Hände ein, er leerte Regale in zahllosen Märkten, hortete schließlich 18.000 Flaschen des Mittels, das angesichts der Corona-Epidemie so begehrt ist.

Nachdem Colvin die ersten 300 Flaschen für 8 bis 70 (!) US-Dollar via Amazon verkaufte, stoppte Amazon den Verkauf solcher Produkte, ebenso wie den von Gesichtsmasken und Desinfektionstüchern für überteuerte Preise. Während nun also weiterhin viele Menschen diese Produkte kaufen wollen, sitzt Colvin in Tennessee auf 17.700 Flaschen und wird sie nicht mehr los. Er sagt dazu: “It’s been a huge amount of whiplash. From being in a situation where what I’ve got coming and going could potentially put my family in a really good place financially to ‘What the heck am I going to do with all of this?’”.

Auch wenn Colvin laut “New York Times” all das Zeug nun spenden will, war die Entrüstung im Social Web gigantisch: 2,25 Mio. Interaktionen auf Facebook und Twitter kamen für den Artikel “He Has 17,700 Bottles of Hand Sanitizer and Nowhere to Sell Them” zusammen.