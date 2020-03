Mindshare gewinnt europäischen Media-Etat von Playmobil

Mindshare hat sich den Media-Etat der Spielzeugmarke Playmobil in 21 europäischen Märkten gesichert. Damit gewinnt die Mediaagentur einen weiteren Kunden für ihr International Competence Center (ICC).

Über das ICC betreut Mindshare Media-Etas mit einem Gesamt-Billingvolumen von jährlich rund 1,2 Milliarden Euro brutto und steuert Kampagnen in mehr als 86 Ländern. Das Billing- Volumen der über das ICC betreuten Kunden ist im letzten Jahr um mehr als 15 Prozent gewachsen. In Frankfurt am Main arbeiten inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter aus allen Fachbereichen für Kunden wie Sanofi, Mazda Motor Europe, Haribo, Gazprom und Redbull.

Das neue Playmobil-Mandat umfasst neben Deutschland, Österreich, und der Schweiz auch die Länder Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien, Ungarn, Griechenland, Niederlande, Belgien sowie die Regionen Nordics (Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen) und Baltics (Estland, Litauen, Lettland).

Die bekannten Spielfiguren mit rund 40 Spielthemen werden weltweit in mehr als 100 Ländern verkauft. Seit ihrer Gründung 1974 stellte die Brandstätter-Unternehmensgruppe aus Zirndorf bei Nürnberg bereits mehr als drei Milliarden Playmobil-Figuren her. Mit der Marke Playmobil erzielte die Unternehmensgruppe im Jahr 2019 weltweit einen Umsatz von

676 Millionen Euro.

