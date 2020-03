#trending // Tom Hanks Die Welt hat einen Corona-Promi. Erstmals hat mit Tom Hanks ein Weltstar bekannt gegeben, sich mit dem Virus infiziert zu haben. Diese Mitteilung sorgte nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken für sehr viel Aufmerksamkeit. Auf Facebook schrieb Hanks… “Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!” … und sammelte damit 730.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare ein. Auf Twitter postete Hanks den Text als Screenshot und kam damit sogar auf mehr als 1,2 Mio. Likes und Retweets. Auf Instagram, wo der Like-Finger generell lockerer sitzt, gab es sogar 2,6 Mio. Likes.