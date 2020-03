Als Chefredakteurinnen wurden Maria Sheahan und Sabine Wollrab ernannt, wie aus einer internen Mitteilung der globalen Redaktionsleitung hervorgeht, die der dpa am Donnerstag vorlag.

Wollrab startet der Mitteilung zufolge in ihrer neuen Rolle sofort. Bislang ist sie Ressortleiterin Unternehmen in Frankfurt. Sheahan folgt dann im Mai. Sie hat derzeit die Position der Büroleitung in Danzig inne.

igo/dpa