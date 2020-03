ProSiebenSat.1: Czech Media Group stockt Anteil auf

Die tschechische Investorgruppe hat ihren Anteil an der ProSiebenSat.1 Media SE fast verdoppelt und besitzt nun leicht über 10 Prozent Anteile am Konzern.

Die Czech Media Invest, hinter der neben Milliardär Daniel Kretinsky, Patrik Tkac und der Slowake Roman Korbacka stecken, haben den Kursverfall von ProSiebenSat.1 genutzt und ihre Anteile an dem Fernsehkonzern auf 10,01 Prozent aufgestockt. Das berichtet heute das Handelsblatt.

Erst im Herbst war die Investorengruppe bei dem Unternehmen aus Unterföhring bei München eingestiegen und hatten zuletzt 5,51 Prozent der Aktien gehalten. Ihr Paket hat insgesamt einen Wert von 199 Millionen Euro. Allein am Donnerstag verlor die ProSiebenSat.1-Aktie 18,5 Prozent.

ProSiebenSat.1: Vorstand fühlt sich in seiner Strategie unterstützt

Eine ProSieben-Sprecherin habe gesagt, die Aufstockung sei ein Beleg dafür, dass Czech Media Invest die Strategie des Vorstands um Max Conze unterstütze. Neben den Folgen des Coronavirus leidet der Betreiber der Privatsender ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 unter internen Problemen.

Der tschechischen Investorengruppe gehört außerdem eine Beteiligung an der französischen Qualitätszeitung „Le Monde“ von 49 Prozent. Außerdem ist Czech Media Invest auch an mehreren Radiosendern in Tschechien und der Slowakei beteiligt. Kretinsky und Tkac waren in Deutschland bekannt geworden, als sie vergeblich versuchten, den Handelskonzern Metro zu übernehmen. Dort halten die beiden 29,99 Prozent.

