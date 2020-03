Expansion nach Deutschland: “NZZ” macht den Chefredakteurs-Newsletter “Der andere Blick” gratis

Nun reicht eine einfache Registrierung auf der Homepage der Zeitung unter www.nzz.ch. Im Newsletter “Der andere Blick” kommentiert Gujer jeden Freitag das politische Geschehen in Deutschland und der Welt und empfiehlt Artikel

aus der “NZZ” und anderen Medien. Eric Gujer: “Die kritische Deutschland-Berichterstattung in der ‘NZZ’ nimmt traditionell eine wichtige Rolle ein. Die stetig wachsende Zahl von deutschen Leserinnen und Lesern ermutigt uns, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Gerade heute, wo viele eine wachsende Gleichförmigkeit der Medienlandschaft beklagen, gibt es einen Markt für einen ‘anderen Blick’ auf die deutschen Verhältnisse. 240 Jahre nach Gründung der Zeitung im Jahr 1780 möchten wir uns nun auch in

Deutschland als wichtiger Anbieter von hochqualitativer Information und Hintergrund etablieren.”

Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Redaktionsteam der “NZZ” in Berlin ausgebaut. Hinzu kommen Korrespondenten in Frankfurt und München. Weitere neue Stellen seien geplant, heißt es vom Verlag. Auch das Produktportfolio für den deutschen Markt soll noch in diesem Jahr erweitert werden. Seit dem 4. März werden neu auch das Morgen- und das Abendbriefing in einer separaten Fassung speziell für Nutzer aus Deutschland erstellt.

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.