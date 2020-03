Hasan Dogan ist neuer Head of Sales bei den Hamburger Netzpiloten

Schwerpunkte sind dabei neben der Leadgenerierung und dem Email-Marketing das 2019 eingeführte Produkt “Netzpiloten SmartSponsoring”: Eine Plug-and-Play-Lösung zur Generierung höherer Öffnungs- und Klickraten im Vergleich zum herkömmlichen Co-Sponsoring eines Gewinnspiels.

Dogan arbeitete bereits unter anderem in der Vertriebsdirektion von Unilever in Hamburg. Bei Acxiom Deutschland war er später Head of Sales und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Als Geschäftsführer zeichnete er danach bei der Elbflow Dialog GmbH, inzwischen Elbflow Systemgastronomie GmbH, verantwortlich. Zuletzt war er Sales Director der Marketing-Agentur Schober Direct Media GmbH + Co. KG.

swi

