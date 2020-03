trending: Corona, Dieter Nuhr, #TheMaskedSinger vs. #DHDL vs. #WWM

#trending // Corona

#trending soll kein Coronavirus-Infodienst werden, doch ich komme an dem Thema derzeit logischerweise nicht vorbei. Am Dienstag waren es insbesondere Artikel zu den Entscheidungen in Italien und Österreich, die im deutschsprachigen Teil des Social Web für Diskussionen sorgten. So kam “Focus Online” mit “Einreise nur noch mit ärztlichem Attest – Österreich macht Grenze zu Italien dicht” auf 30.800 Facebook- und Twitter-Interaktionen, “news.ORF.at” mit “Coronavirus: Starke Einschränkungen beschlossen” auf 13.800. Die beiden Artikel waren damit die erfolgreichsten journalistischen Texte des Tages nach Social-Media-Resonanz.

Auch das österreichische Satire-Blog “Die Tagespresse” war erfolgreich mit dem Thema Corona: Der Text “Nicht grüßen, keine sozialen Kontakte: Wien perfekt für Corona gerüstet” sammelte mit erfundenen Bürgermeister-Zitaten wie “Ois hoib so wüd! Wir bereiten uns in Wien zum Glück seit Jahrzehnten durch täglich geprobte Unfreundlichkeit auf solche Pandemien vor. An alle, die uns dafür belächelt haben und jetzt mit einer Maske herumrennen: Leckts uns am Oasch, es Fetznschädln” sogar 31.600 Likes & Co. ein.